Auch im 35. Jahr seines Bestehens tritt der Kommunalpolitische Arbeitskreis Taldorf (K.A.T.) am 9. Juni 2024 zur Wahl des Taldorfer Ortschaftsrats an. In einer Nominierungsversammlung trafen sich die Kandidatinnen und Kandidaten, um ihren Wahlvorschlag auf den Weg zu bringen. Laut Pressemitteilung bewerben sich elf Anhänger auf der K.A.T-Liste um die zwölf zu vergebenden Mandate. Sie seien bereit sich in den kommenden fünf Jahren den anstehenden Aufgaben zu stellen.

Naturschutz, Kitas und Brauchtum sind Themen

Ortschaftsrätin Kim-Trang Dinh führt den Wahlvorschlag an. Ihr folgen laut Pressemitteilung Ville Olbrich, der sich als Jäger aktiv um den Naturschutz kümmere, Anette Herrman, deren besonderes Interesse den Kitas in der Ortschaft und der Grundschule Oberzell gelte, und Andreas Hofherr, der sich im Ehrenamt um die Brauchtumspflege im Funkenbau-Verein kümmere.

Flora Wagner und Emily Dinh repräsentieren die junge Generation, deren Interessen dringend eine Stimme bräuchten. Beispielsweise werde bemängelt, dass es in der Ortschaft keine TWS-Fahrrad-Leihstationen gibt, die die Mobilität der Jugendlichen wirksam unterstützen. Flora Wagner tritt zudem auf dem Wahlvorschlag der Grünen für den Gemeinderat an, um die Interessen der Ortschaft in den Gemeinderat zu tragen.

Bruno Romer komplettiert die Liste für den Ortsteil Oberzell. Mit seiner Kandidatur möchte er insbesondere die umweltverträgliche Mobilität stärken.

Liste für den Ortsteil Bavendorf

Die Liste für den Ortsteil Bavendorf führt der Fraktionsvorsitzende und stellvertretende Ortsvorsteher Jürgen Lang an. Seit 25 Jahren im Ortschaftsrat Taldorf und seit zweieinhalb Jahren als Nachrücker für die Grünen im Ravensburger Gemeinderat, stehe er für die Gremienerfahrung im K.A.T.

Ortschaftsrätin Martina Lehn bringt ebenfalls kommunalpolitische Expertise ein. Sie kandidiert auf der Grünen Liste ebenfalls für den Gemeinderat.

Kommunalpolitischer „Novize“ tritt ebenfalls an

Mit Thomas Hoepfner betritt ein kommunalpolitischer „Novize“ die Bühne. Zahlreiche Ehrenämter und die Erfahrungen aus nicht kommunalpolitischen Gremien erweiterten das Kompetenzspektrum.

Auch Alexandra Lemanski kandidiert und möchte Erhaltenswertes bewahren sowie Veränderungswürdiges gestalten.

Für den neu geformten Stimmbezirk Taldorf/Adelsreute tritt erneut die bisherige Ortschaftsrätin Karmen Novak-Kokalj an. Als Nachrückerin für den ausgeschiedenen langjährigen Stadt- und Ortschaftsrat Johannes Kleb konnte sie in den vergangenen zweieinhalb Jahren vertiefte Einblicke ins ortschaftspolitische Geschehen gewinnen.