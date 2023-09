Junioren des EV Ravensburg kassieren ärgerliche Niederlage

Mit einem hart erkämpften 4:1-Heimsieg und einem ärgerlichen 2:5 auswärts haben die Eishockey-Junioren des EV Ravensburg ein durchwachsenes Wochenende gegen den EC Peiting hinter sich. Ärgerlich fand es Trainer Jan Benda, dass das Spiel in Peiting nach einer 2:0-Führung noch aus der Hand gegeben wurde.

Maximilian Kessler und Robin Böhm hatten den EVR im ersten Drittel in Führung geschossen. Doch der EVR fühlte sich zu sicher. Durch Treffer in der 24. und 33. Minute glich Peiting aus und ging 66 Sekunden vor der zweiten Pause in der Führung. In der 50. Minute machten die Gastgeber das vorentscheidende 4:2.

Auch im Heimspiel der Deutschen Nachwuchsliga ging die U20 des EVR in Führung. Oleg Gettinger traf in der 13. Minute. Den Peitinger Ausgleich (25.) beantwortete Robin Böhm mit dem 2:1 (28.). Zu Beginn des Schlussdrittels ging es hinauf und hinter. Glücklicher war der EVR ‐ Gettinger erhöhte auf 3:1. Wütende Angriffe der Peitinger waren die Folge. Bereits dreieinhalb Minuten vor dem Ende ging der Goalie vom Eis. 20 Sekunden vor dem Ende traf Robin Böhm genau in die Mitte zum umjubelten 4:1.

U17-Bayernliga: ECDC Memmingen ‐ EV Ravensburg 2:14

Mit einem Kantersieg im Nachbarschaftsduell ist der EV Ravensburg in die Vorrundengruppe 1 gestartet. Das Rückspiel in Ravensburg steht bereits am Sonntag um 17.30 Uhr in der CHG-Arena an.

U15-Bayernliga: EV Ravensburg ‐ ESV Kaufbeuren 3:2 n.P.

Gelungener Start nach dramatischem Spiel: Die U15 des EV Ravensburg holte im Oberschwaben-Allgäu-Derby einen Rückstand auf und sicherte sich im Penaltyschießen noch den Zusatzpunkt. Die Gäste gingen in der zehnten Spielminute in Führung. Im zweiten Drittel erzielte Ivan Lengle in der 27. Minute den Ausgleich für den EVR. Zwölf Sekunden vor der zweiten Pausensirene legte Kaufbeuren wieder vor. Im Schlussabschnitt hatte Ravensburg die größeren Spielanteile. Der Ausgleich gelang in Überzahl in der 29. Minute. Noel Kevin Naimiller traf, nachdem der EVR mächtig Druck im Powerplay gemacht hatte. Die Gastgeber hatten auch weiterhin die besseren Chancen und in der Schlussminute bei einem Alleingang sogar noch die große Möglichkeit, das Spiel in regulärer Spielzeit zu entscheiden. Die fiel dann allerdings erst im Penaltyschießen durch den letzten EVR-Schützen Niklas Ort. Strafen: Ravensburg acht Minuten, Kaufbeuren 14 Minuten.

U13-Bayernliga: EV Ravensburg ‐ Augsburger EV 1:10

Mit der Führung bereits in der zweiten Minute durch Yannick Matzenmüller gelang Ravensburgs U13 ein Saisonauftakt nach Maß. Ab da gab es gegen den hohen Favoriten aber nichts mehr zu holen. Mit 1:3 war der Rückstand nach dem ersten Drittel noch nicht allzu hoch. Im zweiten Drittel aber dominierte Augsburg und schraubte das Ergebnis auf 8:1. Im Schlussabschnitt kassierte Ravensburg weitere zwei Gegentreffer, zeigte aber vor allem bei einer doppelten Unterzahl, dass das Team von den Augsburgern leistungsmäßig nicht so weit entfernt war, wie es das Ergebnis scheinen lässt. Es gab nur einen Gegentreffer in Unterzahl.