Wohl jeder kennt die Geschichte und deren trauriges Ende, das sie am 22. Februar 1943 im Strafgefängnis München-Stadelheim nahm. Der Tag gehört mit zu den schwärzesten in der deutschen Geschichte, an dem die junge Sophie Scholl, ihr Bruder Hans und Christoph Probst des Hochverrats angeklagt hingerichtet wurden. Rike Reinigers Inszenierung „Name: Sophie Scholl“ nimmt die Geschichte zum Anlass, um sie mit dem Heute zu verbinden. Das auf fesselnde Weise, wie sich am Freitagabend im fast ausverkauften Theater Ravensburg zeigte.

Zwei Schauspielerinnen - Inessa Lach als Sophie Scholl von damals und Katharina El Masri als Sophie Scholl von heute - mehr braucht es nicht, um aus dem Stoff ein ebenso tiefgehendes wie spannungsreiches Bühnenstück zu inszenieren. Unter der Regie von Emrah Elciboga, Vorsitzender des Vereins Stage! - Forum für Bühnenkunst, entspann sich zwischen den beiden Akteurinnen ein eng verwobenes Geflecht aus Historie und Gegenwart.

Titel ist Programm

Dabei ist der Titel „Name: Sophie Scholl“ Programm, denn was macht das aus der Jurastudentin, die eben diesen Namen trägt? Ob mehr ungewollt als gewollt oder umgekehrt - diese Frage erübrigt sich. Es ist so, wie es ist, und infolgedessen sieht sie sich den immer gleichen Reaktionen ihrer Gegenüber ausgesetzt. Wenn El Masri sagt: „Ich heiße Sophie Scholl“ und Lach automatisch zurück fragt: „Genau wie Sophie Scholl?“. So beginnt dieses Stück, dessen Bühnenbild (Markus Rohn) mal Gerichtssaal, mal Universität, mal der Raum ist, in dem sich Sophie und ihr späterer Verlobter Fritz Hartnagel (Katharina El Masri) 1937 bei einer Tanzveranstaltung kennenlernten.

Szenen wie diese zeigen Sophie als lebenslustige junge Frau. Andere beleuchten ihren Beitritt 1934 zum Bund Deutscher Mädchen (BDM). „Da gab’s dann einfach Gemeinschaft“, erzählte Sophies Schwester Elisabeth in einem späteren Interview. Was wirklich mit den Kindern und Jugendlichen geschehen sei, hätten sie damals nicht gemerkt.

Heldin ist innerlich zerrissen

Spätestens mit Sophies Beginn des Studiums in München und dem Eintritt in die Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ ändert sich ihre Haltung gegenüber der Diktatur der Nationalsozialisten. El Masri mimt die Zerrissenheit zwischen sich und der Heldin, die ihr Leben geopfert hat, die Loyalität bewies um eben diesen Preis. Verschwinden wolle sie hinter deren Namen und gerät dabei immer mehr in die Bredouille eigener Selbstverantwortung. Zieht sich Sophies Geschichte doch in vielerlei Facetten bis heute durch.

Für El Masri an dem Punkt, als sie kurz vor der alles entscheidenden Abschlussprüfung steht und ihr die Begegnung mit der Sekretärin Frau Mühl (Inessa Lach) zum Fallstrick wird. 20 Prozent aller Jura-Kandidaten erreichen das Prädikatsexamen überhaupt nur. „Es geht um 70.000 Euro Jahresgehalt für Berufseinsteiger“, schürt sie ihre Versagensängste so weit, als entschiede diese Prüfung zwischen Leben und Tod. Angefacht durch atmosphärische Klangfarben (Musik Hakan Savkli).

Geschichten engmaschig verwoben

Das Stück wechselt zwischen beider Geschichten hin und her und vernetzt sie engmaschig. Wenn die Sophie von einst keinen Sinn danach verspürt, ihr Leben mit Haushalt und Landwirtschaft zu verbringen, sondern nach München will. Die Sophie von heute wollte auch immer weg - aus der Reihenhaussiedlung, wo der Bus einmal die Stunde fährt. Es stellt Fragen danach, was am Ende bleibt, wenn man es nicht schafft.

Könnte Sophie Scholl sich diese Frage an ihrem Todestag in den letzten sechs Sekunden gestellt haben, wenn Lach bäuchlings auf dem Tisch liegt, der Kopf zwischen Lehne und Sitzfläche des Stuhls klemmt, vor ihr das Gesicht El Masris? Die Leben beider Scholls eskalieren schreiend in „Triumph, Neugier, Reue, Zuversicht, Zweifel, Panik, Erleichterung“. Es ist die eindrücklichste Szene, die den mehrheitlich von jungen Menschen besuchten Theatersaal verstummen lässt.