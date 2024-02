Junger Chor und Jugendchor St. Columban führen Mozarts Requiem auf

Sich auf das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart in der Fassung „Süßmayr remade“ des jungen Komponisten Pierre-Henri Dutron aus dem Jahr 2016 einzulassen, heißt für den Jugendchor und Jungen Chor St. Columben, einen neuen Weg zu beschreiten und sich musikalischen Herausforderungen zu stellen. Mit dem Orchester Sinfonietta Rhenania aus Vorarlberg und Solisten gibt es unter der Leitung von Marita Hasenmüller am Samstag, 16. März um 19 Uhr in der Liebfrauenkirche in Ravensburg und am 17. März um 17 Uhr in St. Columban für alle Mozart- oder Musikfans die Gelegenheit, dieses Werk zu genießen. Der Eintritt beträgt 24 Euro, Schüler und Studenten zahlen 18 Euro. Kinder unter 10 Jahre haben freien Eintritt. Vorverkauf bei www.reservix.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.