Junge Muslime kehren wieder am Neujahrsmorgen

Junge Muslime starten mit Friedensgebet und bürgerschaftlichem Engagement ins neue Jahr 2024. Im Rahmen der bundesweiten Neujahrsaktion kehrt die Ahmadiyya Muslim Jugendorganisation am Neujahrsmorgen an über 240 Orten die Straßen und befreit sie von den Überresten der Silvesternacht.

Die Jugendlichen der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland starten auch 2024 mit dem traditionsreichen Neujahrsput. Diese Aktion wurde in den vergangenen Jahren von zehntausend Mitgliedern in ihren lokalen Ortsgruppen getragen, regelmäßig auch mit breiter zivilgesellschaftlicher Beteiligung. Die über 240 Ortsgruppen organisieren sich ehrenamtlich, halten die Absprachen mit den kommunalen Behörden und laden befreundete Initiativen, Vereine und freiwillige Engagierte zur Mitwirkung ein.

„Schon seit über 28 Jahren starten unsere Mitglieder auf dieser Weise ins neue Jahr. Das Projekt ist ein Ausdruck von Verbundenheit mit dem Heimatort: Unsere Jugendarbeit ist von unseren religiösen Werten inspiriert. Hier liegt ein sehr großer Wert auf Wohlfahrt und Verantwortung für die Gemeinschaft. Insofern lässt sich der Start ins neue Jahr auch am besten mit einem Friedensgebet in der Gemeinschaft und mit uneigennützig Gutem für die Nachbarschaft am besten zelebrieren“, erklärt Imtiaz Ahmad Shaheen, Bundesvorsitzender der Ahmadiyya Muslim Jugendorganisation. „Unsere Jugendlichen veranstalten nun schon seit 29 Jahren in mittlerweile 247 Stäädten den Neujahrsputz. Diese Tradition werden wir auch dieses Jahr wahren und weiterdenken.“

Weitere Informationen unter: www.ahmadiyyajugend.de