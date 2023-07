Junge Menschen werben für den BUND

Großen Erfolg hatte der Bund für Umwelt und Naturschutz, als vor sechs Jahren ein Team junger Menschen in seinem Auftrag die Werbetrommel rührte. Nun startet ein solches Werbeteam im Landkreis Ravensburg: In den nächsten Wochen werden junge Menschen „ausschwärmen“, um für die Naturschützer im Kreis weitere Aktive und Unterstützer zu werben.

In den nächsten Wochen werden nun BUND–Werber von Haustür zu Haustür ziehen, um Aktive und Förder suchen. Es habe sich gezeigt, so Miller, dass es für die politisch unabhängigen Naturschützer viel mehr Sympathie gebe, als die Mitgliederzahlen besagen. „Viele, die unsere Arbeit für gut halten, kommen eben nicht von sich aus und sagen, ich will mithelfen. Wenn wir sie aber persönlich ansprechen, sind sie zur Hilfe bereit.“

Damit sich in die Werbeaktion keine „schwarzen Schafe“ einschleichen, werden die echten BUND–Werber spezielle Ausweise mit sich führen. „Die von uns beauftragten Mitarbeiter“, betont Miller, „dürfen kein Bargeld annehmen. Zusagen für Beitragszahlungen können jederzeit beim BUND storniert werden.“ Ziel der Aktion sei schließlich nicht „die schnelle Mark“, sondern ein langfristiger, breiter Rückhalt in der Bevölkerung.