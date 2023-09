Hinschauen, etwas tun, Menschen in Not beistehen: Seit Jahren werben Polizei und der Landkreis Ravensburg intensiv für Zivilcourage und geben zugleich Tipps, wie jeder im Ernstfall helfen kann, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Am 11. Oktober werden in Leutkirch wieder Menschen ausgezeichnet, die sich vorbildlich verhalten haben. Die „Schwäbische Zeitung“ hat vorher ihre Geschichten aufgeschrieben.

Im Jahr 2022 gibt es fast so etwas wie eine Serie von veurteilten Straftätern, die aus dem Zentrum für Psychiatrie in Weißenau flüchten. Dass einer von ihnen im November innerhalb eines Tages wieder gefasst werden kann, ist einem jungen Mann und seinen Freunden zu verdanken, die couragiert und überlegt gehandelt haben. Sergen Cümert, Führungsnachwuchskraft bei Schwäbisch Media, erkennt den Flüchtigen durch den Fahndungsaufruf der „Schwäbischen Zeitung“ und handelt mit seinen Kumpels sofort, als sich ihm unerwartet eine Chance bietet.

Ein auffälliges Piercing

Cümert und seine Freunde Senad Ameti, Vedat Sögüt und Lavdrim Bekiri sitzen in einer Bar in der Ravensburger Südstadt, als sich die Tür öffnet und ein Mann hereinspaziert und nach einer Zigarette fragt. Der 25 Jahre alte Ravensburger bemerkt das auffällige Piercing des Unbekannten: „Da hat bei mir etwas geklingelt, denn erst eine halbe Stunde vorher hatte ich den Fahndungsaufruf der Polizei bei schwäbische.de gelesen und mir das Foto angeschaut“, erzählt er später der Redaktion.

Fluchtversuch vereitelt

Das Quartett folgt dem Mann, der wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Sexualdelikten verurteilt ist, auf die Straße und nimmt im Auto die Verfolgung auf. Am Park–und–Ride–Parkplatz in Weißenau steigen die vier aus und sprechen ihn an. Sergen Cümert schildert die Situation: „Wir haben ihm gesagt, er soll stehenbleiben.“ Die deutliche Ansprache wirkt. Gleichzeitig informieren die jungen Männer sofort die Polizei und vereiteln einen Fluchtversuch. Gewalttätig wird der Geflohene zum Glück nicht. „Wir haben ihm die Hände festgehalten, falls er weglaufen will oder ein Messer hat. Und dann war auch schon die Polizei da“, berichtet Cümert.

Helfer bleibt bescheiden

Jetzt ist Sergen Cümert für den Zivilcouragepreis des Landkreises Ravensburg nominiert worden. Auf das Lob für sein vorbildliches Verhalten reagiert er bescheiden. Alle gemeinsam hätten sie gehandelt. In eine ähnliche Situation ist er seitdem nicht mehr geraten. Eingreifen aber würde er sicher wieder, sagt der junge Mann.