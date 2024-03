Insgesamt 28.800 Euro sind bei der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ im Kreis Ravensburg zusammengekommen. Das teilt der Kreisjugendring Ravensburg mit. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Schulsozialarbeit und alle Beteiligten des Projekts hatten mit viel Engagement Geld für die Unterstützung von gemeinnützigen Projekten unterschiedlichster Art erarbeitet. In einem feierlichen Rahmen fand nun an der Realschule Kißlegg die Spendenübergabe an 19 Förderprojekte statt.

847 Jugendliche arbeiten für den guten Zweck

Die Aktion „Mitmachen Ehrensache“ jährt sich bereits zum 14. Mal im Kreis Ravensburg. Dabei suchen sich Jugendliche selbstständig einen Arbeitsplatz und arbeiten dort einen Tag rund um den internationalen Tag des Ehrenamts. Dabei verzichten sie auf ihren Lohn und spenden das Geld für selbst gewählte Projekte. Diesmal haben 847 Jugendliche (Durchschnittsalter 13 Jahre) aus 15 Schulen des Landkreises Ravensburg insgesamt 28.800 Euro erwirtschaftet.

Laut Pressemitteilung profitierten auch die Jugendlichen von ihrem Einsatz. Sie erhalten Eindrücke aus der Berufswelt und sammeln Erfahrungen. Durch die dabei entstandenen Kontakte seien nicht selten ein Ferienjob oder ein Praktikumsplatz ergattert oder aber festgestellt worden, dass der vermeintliche Traumberuf doch nicht so toll ist.

19 Projekte bedacht

Folgende 19 Förderprojekte sind diesmal von den Schulen bedacht worden:

GMS Amtzell: 900 Euro für Shift up for Rwanda;

GMS Argenbühl: 2.200 Euro für den Förderverein Stiftung Valentina und Daddy Home Indien;

Schule am Schlosspark Aulendorf: 1.700 Euro für das Tierheim Berg und die Schulsozialarbeit;

Realschule Bad Wurzach: 1.850 Euro für das Kinderhospiz Sankt Nikolaus (Grönenbach);

Bildungszentrum Bodnegg: 3.550 Euro für Namibiakids und die Fördergemeinschaft des BZ Bodnegg;

Verbandsschule Isny: 1.300 Euro für das Kinderhospiz Sankt Nikolaus (Grönenbach) und für Hunger Projekt;

Realschule Kißlegg: 5.250 Euro, Hälfte für El Shaddai-Hoffnung Kindheit und für den Kißlegger Sozialfonds;

Werkrealschule Kißlegg: 1.450 Euro für die Jugendverkehrsschule Kißlegg und den Förderverein der Grund- und Werkrealschule;

Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch: 100 Euro für das Kinderhospiz Sankt Nikolaus (Grönenbach);

Realschule Ravensburg: 1.800 Euro für den Förderkreis für tumor- & leukämiekranke Kinder Ulm und den Förderverein der Realschule Ravensburg;

Werkrealschule St. Konrad Ravensburg: 650 Euro an die Radio 7 Drachenkinder;

Realschule Wangen: 2.400 Euro für die Kinderhilfe La Flora;

Schule am Schlossberg Bad Waldsee: 2.850 Euro für Desierto Florido;

Realschule Wilhelmsdorf: 2.700 Euro an Kinderhospiz Sankt Nikolaus (Grönenbach) und die Johanniter Weihnachtstrucker.