Junge Frau wird von Fremdem überrascht

Bereits am Dienstag vergangener Woche hat eine 30-jährige Frau gegen 6.30 Uhr einen Fremden in ihrem Wohnzimmer in ihrer Wohnung in der Klosterstraße angetroffen. Das teilt die Polizei mit. Nach einem kurzen Gespräch, in dem der Unbekannte angab, dies öfter zu machen, verließ der etwa 25- bis 30-Jährige die unverschlossene Wohnung. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet und bittet unter der Telefonnummer 0751/8033333 um Hinweise zu dem Mann, der kinnlange blonde Haare sowie blaue Augen hat und zur Tatzeit einen bunten Pullover, eine beige Hose und braune Schuhe getragen hat. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet.