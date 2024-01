Jugendlicher legt sich auf Fahrbahn

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand hat sich ein 16-Jähriger befunden, der sich am Montag kurz nach 17 Uhr in der Schwanenstraße in Ravensburg auf die Fahrbahn gelegt hat.

Eine Autofahrerin konnte laut Polizeibericht rechtzeitig anhalten, weitere Autofahrer mussten eine Gefahrenbremsung einleiten. Im weiteren Verlauf legte sich der Jugendliche auf die Motorhaube eines stehenden BMW, bevor er auf das nahegelegene Gleisbett lief und sich dort hinlegte.

Teenager kommt in Klinik

Erst als ein Zug nahte, sprang der 16-Jährige im letzten Moment von den Gleisen. Eine alarmierte Polizeistreife brachte den Teenager in eine Fachklinik.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein und bitten Zeugen sowie etwaige Geschädigte der Vorfälle, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.