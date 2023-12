Für einen Einsatz mehrerer Polizeistreifen hat ein Jugendlicher am Samstag gegen 16:30 Uhr auf dem Ravensburger Marienplatz gesorgt. Mehrere Personen beobachteten den Jugendlichen in einer Gruppe, wie er mit einer, zumindest aus der Ferne echt aussehenden Pistole hantierte.

Die verständigten Polizeistreifen, darunter auch Polizeibeamte in Zivil, stellten nach kurzer Fahndung in der Innenstadt den betroffenen Jugendlichen und die beschriebene Waffe fest. Es handelte sich um eine erlaubnisfreie Softair-Waffe. Allerdings ist es untersagt, derartige Waffen in der Öffentlichkeit zu führen, wenn deren Gesamterscheinungsbild den Anschein einer Feuerwaffe hervorrufen. Der junge Mann wurde laut Polizei seinen Eltern übergeben. Ob ein ordnungswidriges Handeln vorlag, wird geprüft und ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.