Sechs bis sieben Heranwachsende haben am Freitag gegen 19.35 Uhr einen 30-Jährigen in der Ravensburger Schulgasse verprügelt. Wie die Polizei weiter mitteilt, schlugen die Jugendlichen laut einer Zeugin auf den Mann ein und traten ihn, als er am Boden lag. Als Passanten auf das Geschehen aufmerksam wurden, flüchteten die Täter in Richtung Innenstadt. Der 30-jährige Mann begab sich zur Versorgung seiner leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Ravensburg bittet um Hinweise unter Telefon 0751/803-3333.