Eine Polizeistreife ist am Ravensburger Bahnhof auf zwei verletzte Jugendliche getroffen. Was war dort in der Nacht von Freitag auf Samstag passiert? Die beiden gaben an, Opfer eines versuchten Raubes geworden zu sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Ermittlungen ergeben was anderes

Allerdings stellte sich laut Polizeibericht bei den folgenden Ermittlungen heraus, dass sich die beiden betrunkenen Jugendlichen gegenseitig verletzt hatten. Gegen beide prüfe man nun Anzeigen wegen Körperverletzung und Vortäuschen einer Straftat.