Judonachwuchs ist erfolgreich

Fünf Nachwuchsjudokas des KJC Ravensburg sind zu den südwürttembergischen U11-Meisterschaften nach Reutlingen gefahren. Es ging laut Mitteilung nicht nur um Titel, sondern auch um die Qualifikation zu den württembergischen Meisterschaften.

Silber für Zimmermann und Reutemann

Der amtierende Bezirksmeister Franz Zimmermann wurde in der Gewichtsklasse bis 36 kg nach fünf Kämpfen Vizemeister. Ebenfalls Silber gewann wie bereits bei den Bezirksmeisterschaften Leen Reutemann (bis 41 kg). Sein KJC-Vereinskamerad Andreas Steier holte sich in dieser Gewichtsklasse die Bronzemedaille. Bezirksmeister Finn Seidler musste sich wie Samuel Sauter in der Klasse bis 28 kg mit der Bronzemedaille zufriedengeben.