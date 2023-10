Nur sieben Sekunden haben dem Ravensburger Ferdinand Nonnenbroich gefehlt, um sich das sportliche Traumziel jedes Triathleten zu verwirklichen: die Teilnahme am Ironman in Hawaii. Der 55-Jährige absolvierte kürzlich in Cervina, Italien, erst seinen zweiten Long-Distance-Triathlon, hatte mit 10 Stunden und 12 Minuten auch eine Superzeit, verpasste aber durch Anfängerfehler denkbar knapp einen von 25 dort vergebenen Startplätze für die WM in Hawaii.

Nonnenbroich erzählt mit einem lachenden und einem weinenden Auge von den Ereignissen beim Ironman Emilia Romagna. Bei Sonnenaufgang kurz vor dem Start zum 3,8-Kilometer-Schwimmen im Meer hatte er sich zwei Ziele vorgenommen: zum einen das „Daylight finish“, also Ankommen vor Einbruch der Dunkelheit, zum anderen beim Einlauf im Ziel von den Zuschauern den berühmten Satz zu hören: You are an Ironman!“ Beides sollte sich erfüllen, doch bis dahin sollte noch einiges passieren, über das er sich im Nachhinein doch noch ein klein wenig ärgert.

Zeit vertrödelt und Ausfahrt verpasst

So vertrödelte er nach dem Schwimmen in der Wechselzone viel Zeit. Er brauchte fast acht Minuten zum Kleiderwechsel, normal sind maximal zwei bis drei Minuten. Dann verpasste er kurz vor dem Ende des180-Kilometer-Radfahrens eine Ausfahrt und verlor dadurch weitere drei Minuten. Und nach dem 42-Kilometer-Marathon war er so euphorisiert, dass, als er vor dem Ziel die Worte hörte: „You are an Ironman“, stehenblieb und Zuschauer vor lauter Glück umarmte.

Ferdinand Nonnenbroich (Foto: Nonnenbroich )

Trotz allem erzielte er den achten Platz in seiner Altersklasse. Am nächsten Tag bei der Siegerehrung stellte sich dann heraus, dass der Siebtplatzierte noch einen Startplatz für Hawaii erhalten hatte. Alle besser Platzierten hatten entweder schon eine Qualifikation oder verzichteten. Und so fehlten Nonnenbroich ganze sieben Sekunden. „Schade für die Anfängerfehler“, sagt er dazu „zumal die WM in Hawaii nur alle zwei Jahre stattfindet, und wer weiß, ob sich diese Chance noch einmal bietet.“ Aber er ist „Anfänger mit Leidenschaft“ und hat den Triathon in Cervina mit vollen Zügen genossen.

Verletzungen behindern die Vorbereitungen

Und es scheint wie ein Wunder, dass er in diesem Jahr überhaupt in der Lage war, einen Triathlon zu absolvieren. Zwei schwere Verletzungen hatten die Vorbereitungen erheblich behindert. So riss im Januar ein Außenband am Knie, und im Mai stürzte er beim Joggen und zog sich eine Schultereckgelenksprengung zu. Doch mit eisernem Willen und mit Hilfe eines befreundeten Orthopäden kämpfte er sich wieder zur Bestform heran.

Den großen sportlichen Ehrgeiz kitzelte im Mai 2014 sein Hausarzt aus ihm heraus, als er ihm sagte: „Du bist zu dick. Du musst was tun.“ Er hörte mit dem Rauchen auf und begann zu Joggen. „Die ersten zwei bis drei Kilometer waren die Hölle“, erinnert er sich, „aber im Juli hatte ich schon ein gutes Gefühl.“ Dann geht es Schlag auf Schlag. Im September 2014 macht er seinen ersten Halbmarathon in Kressbronn. Wenn er daran zurückdenkt, bekommt er jetzt noch heute eine Gänsehaut.

Erster Marathon im Jahr 2015

Der erste Marathon folgt im Mai 2015. Es folgen weitere in Florenz, Mailand, Valencia dann der Höhepunkt für ihn in Berlin. Freunde begeistern ihn dann fürs Triathlon. „Laufen und Radfahren gingen von Anfang an gut, aber speziell die 1,9 Kilometer Kraulen waren für mich unvorstellbar“, blickt Nonnenbroich mit einem Schmunzeln zurück. Auch hier hilft ihm ein Freund, der Schwimmmeister ist, mit Engelsgeduld. Und so absolviert er 2022 in Roth seinen ersten Long Distance Marathon mit einer Zeit von 10 Stunden und 21 Minuten.

Sein nächstes Ziel ist es, die Strecke in unter 10 Stunden zu absolvieren. „Ich schwimme in einer Empathiesuppe. Und ich genieße die Trainingstage, die ausgedehnten Radtouren und das Schwimmen im Flappbach. Es besteht hohe Suchtgefahr“, so Nonnenbroich.