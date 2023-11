Joy Denalane zeigt in Ravensburg Spielfreude und Tiefgang

Die Vielseitigkeit der Soul-Sängerin Joy Denalane hat das Auftaktkonzert des Ravensburger Jazzfestivals zu einem Erlebnis gemacht. Alte und neue Songs, Soul-Sound, zu dem man nicht stillstehen kann, und ruhige Nummern mit Tiefgang. Zwei Stunden lang hat sich die Berlinerin mit einer beeindruckenden Bühnenpräsenz quer durch ihre musikalische Karriere gespielt.

Tour führt nach Ravensburg durch die deutschen Großstädte

450 Zuschauer waren zum Auftakt des „Trans4Jazzfestivals“ ins Konzerthaus gekommen. In Zeiten, in denen die Gewalt an vielen Orten auf der Welt bestimmend ist, sei es wichtiger denn je, Menschen durch Musik zusammenzubringen, sagte der Vorsitzende des veranstaltenden Vereins Jazztime, Thomas Fuchs. Und dafür war Joy Denalane genau die Richtige ‐ sie strahlt auf der Bühne, persönlich und musikalisch, und überträgt ihre positive Stimmung auf das Publikum.

Mit einer sechsköpfigen Band (Klavier, Gitarre, Schlagzeug, Bass, zwei Background-Sängerinnen) kommt sie auf die Bühne. Der Auftritt ist gleichzeitig der Auftakt ihrer Deutschland-Tour mit ihren neuen Album „Willpower“, das am 6. Oktober erschienen ist. Die Tour führt sie unter anderem nach Stuttgart, Berlin und Hamburg, nachdem die vergangene Tour zum größten Teil der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war. Mit großer Spielfreude legt sie in Ravensburg los, sie steht auf der Bühne mit ihrer Stimme im Mittelpunkt, die Band bleibt ihre Begleitung.

Tanzt über die Bühne und ist in ihrem Element

In ihren Ansagen ist sie immer wieder wunderbar selbstironisch. Zum Beispiel, wenn sie sagt, sie müsse jetzt ein bisschen angeben, weil sie ihr Album „Let Yourself Be Loved“ beim legendären US-Label Motown veröffentlicht hat. Dort haben Weltstars wie Stevie Wonder oder Marvin Gaye ihre Musik herausgebracht, Denalane ist die erste Deutsche, die ihre Musik dort veröffentlichen konnte.

Die Berlinerin zeigt über zwei Stunden eine Bühnenpräsenz mit großer Bandbreite, von laut bis leise, von tiefschürfend bis ausgelassen. (Foto: Siegfried Heiss )

Musikalisch holt die 50-Jährige das Ravensburger Publikum mit ihren Stücken von der Motown-Platte, auf der der Soul-Sound der 60er-Jahre aufleuchtet, am besten ab. Und auch sie selbst leuchtet bei Songs wie „Stand“, „Love your Love“ oder „I Believe“, tanzt über die Bühne, scheint in ihrem Element zu sein. Man kann sich gut die junge Joy vorstellen, die zu Schallplatten ihres Vaters durch die Wohnung getanzt ist, der sie musikalisch geprägt hat.

Deutsche Songs wie „Geh jetzt“ erinnern an Karrierebeginn

1999 hat Denalanes Musikkarriere den ersten entscheidenden Schub erhalten, als sie mit Max Herre von der Hip-Hop-Gruppe „Freundeskreis“ den Song „Mit Dir“ aufgenommen hat. 25 Jahre Jahre später ist sie eine namhafte Künstlerin im deutschen Musikbusiness ‐ und übrigens mit Max Herre verheiratet. Auf ihrem ersten Album „Mamani“ sang sie auf Deutsch ‐ und viele Besucher im Konzerthaus kennen sie aus dieser Zeit, singen mit, zum Beispiel beim Song „Geh jetzt“.

Einige Stücke sind von großer Ernsthaftigkeit geprägt ‐ sie erzählt auch in den Ansagen von ihren südafrikanischen Wurzeln, ihrem Vater, der von dort stammt, und darüber, dass deshalb beide Sprachen, Englisch und Deutsch, in ihrer Musik vorkommen. Ihr aktuelles Album „Willpower“ ist nach dem Tod des Vaters 2021 entstanden und am 6. Oktober 2023 erschienen ‐ die Texte haben emotionale Tiefe und werden von der Musik getragen ‐ Soul im wahrsten Sinne des Wortes.

Die Künstlerin kann auch Jazz

Aber auch jazzigere Stücke hat sie auf der Platte und in Ravensburg im Gepräck, zum Beispiel das Cover des amerikanischen Jazzmusikers Johnny Hammond Smith „Can’t we smile“.

Eine Zugaben für das jubelnde Ravensburger Publikum spielt sie mit Gitarrenbegleitung, auf dem Rand der Bühne sitzend. Auch leise kann die Frau mit der großen Stimme.