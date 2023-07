Jonas Langmann löst seinen Vertrag in Bayreuth auf

Der letztjährige Meistergoalie der Ravensburg Towerstars hat seinen mehrjährigen Vertrag bei den Bayreuth Tigers aufgelöst. Nach dem Lizenzentzug der Bayreuther für die DEL2 wird der 31–Jährige nicht mit den Tigers in die Eishockey–Oberliga Süd gehen. Stattdessen gibt es Gerüchte um einen Wechsel zum EV Landshut. Zwei andere Ex–Towerstars bleiben dagegen in Bayreuth.

Kaderkosten müssen gesenkt werden

Die Lizenz für die kommende Saison in der Oberliga Süd haben die Bayreuther nur unter Auflagen bekommen. Welche das sind, teilten weder der Deutsche Eishockey–Bund, unter dessen Dach die Oberliga angesiedelt ist, noch die Tigers mit. „Die Auflagen sind unproblematisch“, sagte Tigers–Geschäftsführer Matthias Wendel dem „Nordbayerischen Kurier“. Klar ist, dass Bayreuths geplanter DEL2–Kader für die Oberliga viel zu teuer ist. So hat nun unter anderem Langmann die Tigers verlassen, ohne einmal für sie auf dem Eis gestanden zu haben. Neben dem 31–jährigen Goalie werden auch Maximilian Leitner, Philippe Cornet, Travis Ewanyk und Jesse Roach (Wechsel nach Freiburg) in der Saison 2023/24 nicht für Bayreuth spielen. Weitere Abgänge in den kommenden Tagen sind wahrscheinlich.

Planen können Cheftrainer Rich Chernomaz und Co–Trainer Marc Vorderbrüggen, beide bestens bekannt in Ravensburg, dagegen weiter mit dem Ex–DEL–Spieler Steffen Tölzer. Der inzwischen 38–jährige Verteidiger, über viele Jahre Kapitän der Augsburger Panther, geht mit den Tigers auch in die Oberliga. Genauso wie Marvin und Robin Drothen, die nach der Meisterschaft mit den Towerstars wie Langmann nach Bayreuth gewechselt sind.

Towerstars starten mit den ersten Tests in die Vorbereitung

Die Ravensburg Towerstars starten unterdessen in dieser Woche in die Vorbereitung. Die Profis haben unter anderem die ersten medizinischen Untersuchungen. Dazu wird es erste Gespräche mit dem neuen Trainer Gergely Majoross geben. Am Freitag, 18. August (19.30 Uhr), bestreiten die Towerstars in Feldkirch ihr erstes Testspiel gegen die Pioneers Vorarlberg. Knapp einen Monat später, am Freitag, 15. September, startet Meister Ravensburg mit einem Heimspiel gegen Vizemeister Bad Nauheim in die Saison.