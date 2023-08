Das Ravensburger Museumsviertel mit dem Kunstmuseum, dem Museum Ravensburger, dem Humpisquartier und dem Wirtschaftsmuseum feiert am Freitag, 18. August, sein zehnjähriges Bestehen. Höhepunkt der Feierlichkeiten: Das historische Obertor verwandelt sich in einen farbmächtigen Resonanzkörper. Der Medienkünstler Jonas Denzel (32) aus Karlsruhe hat für das 42 Meter hohe Stadttor die Licht– und Klang–Projektion „ravensbeat“ entworfen. Im Interview mit SZ–Mitarbeiterin Elke Oberländer erzählt er unter anderem, wie das Publikum bei seiner Klang–Projektion mitwirken kann.

Sie sind ein international aktiver und bekannter Künstler, haben in Bukarest, Chicago und in der Schweiz gearbeitet. Jetzt wirken Sie beim Museumsfest in Ravensburg mit — welchen Bezug haben Sie zu Ravensburg?

Ich habe drei Jahre an der DHBW in Ravensburg Mediendesign studiert. Diese Zeit prägt mein Arbeiten bis heute. Über die Anfrage vom Kunstmuseum Ravensburg habe ich mich darum besonders gefreut.

In der Ankündigung steht, dass Sie das Obertor in einen „dynamischen Resonanzträger“ verwandeln. Was bedeutet das?

Ich arbeite ja im Feld des Projection Mapping. Das heißt, ich greife visuell die architektonischen Formen des Obertors auf und verwandle sie zu einem Licht– und Klangkörper. Für die gestalterische Entwicklung war ich mit meinem Kollegen, dem Soundkünstler Sören Schaudel, in Ravensburg. Zusammen haben wir das Obertor auf der Soundebene untersucht. Wir haben auf Steine getrommelt, an Fenstern geklopft, an Gittern gerieben. Die akustischen Aufnahmen sind in meine Komposition eingeflossen. Ebenso wie der Giebel, die Fenster, die Uhr als visuelle Akzente.

Ein Foto in der Ankündigung zeigt Hände auf dem Obertor...

Ja, in dem Werk „ravensbeat“ erscheinen überdimensional große Hände, die auf der Fassade des Obertors Sounds und Rhythmen erzeugen. Hierdurch entsteht eine audiovisuelle Komposition, die sich aus Elementen des Obertors speist.

Es heißt, die Licht– und Klang–Projektion sei interaktiv. Kann das Publikum mitwirken?

Das Publikum wird einbezogen über „Call und Response“: Das funktioniert, wie wenn ich einen Rhythmus vorklatsche und die Menge klatscht ihn nach. So entsteht ein Zusammenspiel von Obertor und Publikum. Die Ravensburgerinnen und Ravensburger können so ihr markantes Obertor, das sie vielleicht täglich durchqueren und im Alltag gar nicht mehr besonders beachten, aus einem ganz anderen Blickwinkel wahrnehmen.