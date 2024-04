John Garner spielt in der Zehntscheuer Ravensburg

Die Band John Garner spielt am Freitag, 5. April, in der Zehntscheuer Ravensburg ihren partytauglichen Folkrock. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Sänger und Gitarrist Stefan Krause begann zunächst alleine unter dem Namen John Garner aufzutreten. Etwas später stieß Chris Sauer hinzu. Mit seiner ebenso außergewöhnlichen Stimme, Gitarre und Mandoline, fanden die beiden ihren eigenen Sound. Lisa Seifert ist seit 2016 Teil dieses Ensembles und ermöglicht seither den dreistimmigen Gesang. Seit sechs Jahren ist die Band nun gar als Quintett zu erleben (Foto: Felix Bönigk). Mit Kontrabass, Akkordeon und E-Piano schließt sich der Instrumentenkreis. Karten kosten 22 Euro, ermäßigt 20 Euro. Vorverkauf in Ravensburg bei der Tourist-Info und „Schwäbischen Zeitung“.