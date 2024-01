JMS-Schüler erspielen erfreuliche Ergebnisse

Insgesamt 44 junge Musikerinnen und Musiker der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu haben am vergangenen Samstag in Ravensburg beim 61. Regionalwettbewerb Jugend musiziert ihr Können in verschiedenen Wertungskategorien und Altersgruppen unter Beweis gestellt.

Ausgeschrieben waren in der Solo- beziehungsweise Ensemblewertung elf Wertungskategorien. Die JMS-Schüler stellten sich in sechs unterschiedlichen Wertungen in der Musikschule Ravensburg dem „Urteil“ der Fach-Juroren, wie die Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu mitteilt.

„Neben der Freude am großen Musikfest waren natürlich auch die mit Spannung erwarteten Ergebnisse der einzelnen Jurys von großer Bedeutung. Hierbei gab es nicht nur jede Menge erfreulicher Ergebnisse, sondern für die Besten auch entsprechende Weiterleitungen zum Landeswettbewerb“, heißt es in der Mitteilung.

Ihre Urkunden erhalten die JMS-Preisträger am Dienstag, 30. Januar, 19 Uhr, von Oberbürgermeister Michael Lang, Verbandsvorsitzender der JMS, im Clublokal des Jazz Point in Wangen-Beutelsau.