Jetzt ist das Ravensburger Rutenfest zu Ende: Die Ruten sind vergraben

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Ein letztes Mal trommeln: Die Rutentrommler beim Rutenvergraben am Samstag. (Foto: Siegfried Heiß )

Und wenn das Rutenfest zu Ende geht, weint in Ravensburg sogar der Himmel. Am Samstag wurde es ein letztes Mal so richtig ruatalig.

Veröffentlicht: 30.07.2023, 14:00 Von: Schwäbische.de