Jetzt hat Ravensburg einen „Mollet del Vallès-Platz“

Der bisher namenlose Platz beim Stadtarchiv in Ravensburg trägt seit einigen Tagen einen besonderen Namen. Der „Mollet del Vallès-Platz“ ist zu Ehren der seit 2017 bestehenden Städtepartnerschaft mit der spanischen Gemeinde eingeweiht worden. Auch die Grünfläche in der Südstadt ‐ bisher unter dem Namen „Große Wiese“ bekannt ‐ erhielt einen offiziellen Namen: Zu Ehren der Partnerschaft mit Rhondda Cynon Taf in Wales heißt sie nun „Waliser Park“.

Wie die Stadt Ravensburg mitteilt, fanden die Einweihungen im Rahmen der städtepartnerschaftlichen Begegnung mit Delegationen der Stadtverwaltungen in Montélimar (Frankreich), Rivoli (Italien), Rhondda Cynon Taf (Wales, GB) und Mollet del Vallès (Spanien) statt. Anlass war das 40-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Ravensburg und Rivoli sowie das 30-jährige Bestehen der Verbindung von Ravensburg und Rhondda Cynon Taf.

Verträge zum Wohle der Bevölkerung

Bei einer Feierstunde im Großen Sitzungssaal unterzeichnete Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp mit seinen Kolleginnen Dottoressa Laura Adduce (stellvertretende Bürgermeisterin Rivoli), Wendy Lewis (Bürgermeisterin Rhondda Cynon Taf), Mireia Dionisio Calé (Bürgermeisterin Mollet del Vallès) und Marie-Christine Magnanon (stellvertretende Bürgermeisterin Montélimar) Urkunden, in denen sie sich zur Fortführung der bestehenden Verträge zum Wohle der Bevölkerung ihrer Städte verpflichten. Ziel sei es, über städtepartnerschaftliche Begegnungen in den Bereichen Jugend, Schulen, Vereine, Kirchen und sonstige Institutionen, das gegenseitige Kennenlernen zu ermöglichen, um auf diese Weise Verständnis für andere Kulturen zu vermitteln und das weitere Zusammenwachsen eines friedlichen Europas zu fördern.

Über die bereits erwähnten Städtepartnerschaften hinaus ist Ravensburg zudem noch mit Varaždin/Kroatien, Coswig/Sachsen sowie ‐ über den Gemeindeverband Mittleres Schussental und aktuell eingeschränkt ‐ mit Brest/Belarus verschwistert.

Auf dem YouTube-Kanal der Stadt Ravensburg können Interessierte einen Einblick erhalten: www.youtube.com/shorts/iapWnEoPlqY