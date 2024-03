Ein Landwirt bringt auf seiner Wiese Gülle aus. Am Schlepper hängt ein Fass, hinten wird schwenkend im hohen Bogen die „Bschütte“, wie die Allgäuer sagen, aufs Feld verteilt. Damit ist bald Schluss. Das Bild mit der Gülle, die im hohen Bogen ausgebracht wird, wird langsam aber sicher verschwinden. Denn eine EU-Richtlinie verlangt ab 2025 eine bodennahe, streifenförmige Ausbringung des Düngers. Für Bauern bedeutet das Investitionen in die Technik.

Doch im Moment hofft noch mancher, dass ein viel beachteter wissenschaftliche Versuch in der Nähe von Kempten ein Schlupfloch bietet. Was der zuständige Institutsleiter dazu sagt, wie die Stimmung bei den Landwirten ist und wer von der neuen Pflicht ausgenommen wird. Ein Überblick:

Was ist das Ziel der neuen Düngeverordnung?

Kurz gesagt: Weniger Emissionen. 50 Prozent der klimaschädlichen Ammoniak-Emissionen in der Landwirtschaft entstehen bei oder kurz nach der Gülle-Ausbringung. Das erklärte Jörg Messner vom Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW) kürzlich bei einer Bauernversammlung in Vogt. Deshalb schreiben EU und Bund in der Düngeverordnung Ausbringverfahren vor, die nachweislich weniger Ammoniak-Ausgasung verursachen.

Im Kern ist das die „bodennahe streifenförmige Ausbringung“ durch einen Schleppschlauch oder Schleppschuh. Einfach erklärt: Statt im hohen Bogen muss die Gülle durch viele Schläuche am Fass direkt auf die Wiese. Sehen kann man das durch „Güllewürste“, die danach gut erkennbar liegen bleiben können.

Welche Ausnahmen gibt es?

Wenige. Beispielsweise sind Höfe mit weniger als 15 Hektar intensiv bewirtschafteter Fläche ausgenommen. Oder Bergbauern, bei deren Wiesen auf mehr als 30 Prozent der Fläche mehr als 20 Prozent Hangneigung besteht. „Das ist im Landkreis Ravensburg ein sehr überschaubarer Teil“, so Jörg Messner.

Am meisten diskutiert wird im Moment, dass die Düngeverordnung auch „andere Verfahren mit vergleichbar geringer Ammoniak-Emission“ zulässt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die Gülle etwa im Verhältnis 1 zu 4 mit Wasser verdünnt ist. Für den Landwirt bedeutet das aber wesentlich mehr Fahrten, in der Folge mehr Dieselverbrauch und mehr Bodenverdichtung. Messners Prognose: „Beim ganz großen Teil wird es auf die bodennahe, streifenförmige Ausbringung hinauslaufen.“

Was sind die Schwierigkeiten?

Zum einen ist das Umrüsten oder Neuanschaffen teuer. Hinzu kommt, dass die Gülle für die bodennahe Ausbringung oft vorher separiert werden muss: Fest- und Flüssigstoffe müssen getrennt werden, sodass durch die Schläuche nur faserarme, dünnflüßige Gülle fließt und schnell bei der Graswurzel ist, ohne am Halm hochzuwachsen. Das Separieren kostet laut Messner mehr als zwei Euro pro Kubikmeter Gülle.

Wie ist die Stimmung in der Landwirtschaft?

Ein Blick in die Region zeigt: Viele Bauern haben schon umgerüstet. Wegen der hohen Kosten tun sich oft mehrere zusammen, um ein neues Fass mit moderner Ausbringtechnik zu kaufen. Manche bringen die Gülle auch in Biogasanlagen und bringen dann die Gärreste aus. Doch es gibt auch Vorbehalte gegen die bodennahe Ausbringung, wie die Bauernversammlung in Vogt zeigte.

Da war beispielsweise auch Gisela Lörke, Bäuerin aus Kißlegg, die zur „Interessengemeinschaft gesunde Gülle“ gehört. Sie senkt die Ammoniakausgasung auf ihrem Hof nach eigenen Angaben durch die Zugabe von Milchsäure und anderem. „So kann ich den PH-Wert senken und je niedriger der ist, umso weniger Ammoniak verliere ich in die Luft.“

Ein anderer Landwirt sagte: „Meine Kühe grasen auf der Weide. Die muss ich einmal im Jahr düngen, aber die Tiere haben Geschmack: Da wo die Güllestreifen liegen, fressen die nichts.“ Weitere Sorgen sind der hohe Bodendruck durch immer größere Fässer. Und die größten Bedenken gibt es in puncto Futterverschmutzung: Hier befürchten Landwirte, dass die Güllewürste der bodennahen Ausbringung an den Grashalmen hochwachsen - und so im Futtertrog der Kühe landen.

Während also einige schon mit guten Erfahrungen die neue Technik anwenden, halten manche immer noch sehr viel von der sogenannten „Breitverteilung“. Und hoffen, dass unter bestimmten Bedingungen auch diese als Ausnahme erlaubt bleibt.

Um was geht es bei dem viel beachteten Versuch, der gerade läuft?

Der „Spitalhof“ bei Kempten, die Grünlandversuchsstelle der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), untersucht gerade, ob die Ammoniak-Ausgasungen unter bestimmten Bedingungen wirklich so verschieden sind. Der zuständige Institutsleiter, Robert Knöferl, hat darüber mit der „Schwäbischen Zeitung“ gesprochen. Er erklärt den Versuchsaufbau: „Wir bringen bei niedrigen Temperaturen 40 Hektar Gülle aus. 20 davon bodennah, die anderen 20 mit einem Schwenk-Breitverteiler.“

Denn zur Ausbringung bei niedrigen Temperaturen sei die Datenlage im Moment noch nicht groß. Was außerdem untersucht wird, sind die Emissionen, wenn die Gülle mit Wasser verdünnt wird. Zu den Ergebnissen kann Knöferl aber noch nichts sagen. Er erwartet sie für Mitte des Jahres.

Werden die Versuchsergebnisse die bodennahe Ausbringung im großen Stil kippen?

Sicher nicht. Das sagt auch Robert Knöferl. „Selbst wenn das Versuchsergebnis keinen Unterschied hervorbringt, könnte die Breitverteilung ja nur für niedrige Temperaturen von fünf bis sieben Grad zugelassen werden.“ Im Sommer hätte der Landwirt, der komplett auf diese Technik setzt, dann ein Problem. „Aber vielleicht bietet es sich im Frühjahr oder Herbst für manche betriebliche Struktur an.“ Der LfL-Institutsleiter weiß: „Alle Versuche der letzten 30 Jahre haben gezeigt, dass die Emissionen bei 15 bis 20 Grad bei der bodennahen Ausbringung deutlich niedriger sind.“ Das sei physikalisch ganz simpel erklärbar: „Die Angriffsfläche und der Luftkontakt sind einfach geringer.“ Trotzdem erwartet auch er die Ergebnisse des aktuellen Niedrig-Temperaturversuchs mit Spannung.