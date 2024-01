Jazztime startet ins Frühjahr

Jazztime betont die wichtigste Neuigkeit gleich zu Beginn: Das im vergangenen Jahr eingeführte „Youth Ticket“ bleibt im Angebot; dieses Jahr gilt es für alle bis Jahrgang 1998. Eintrittspreise von 8 bis 10 Euro lockten schon einige jüngere Menschen in die Konzerte - das will der ehrenamtlich tätige Verein auch weiterhin so halten und ausbauen. Ein Blick auf das Frühjahrsprogramm zeigt, dass es einige Konzerte gibt, die speziell ein jüngeres Publikum ansprechen dürften, wie der Verein mitteilt.

Den Anfang macht Sängerin und Pianistin Kadri Voorand: Sie ist im gesangsbegeisterten Estland der große Star in Sachen Jazz-Stimme. Inzwischen ist sie beim Münchner ACT-Label unter Vertrag. Sie kommt mit ihrem Duo-Partner Mihkel Mälgand (Bass) und einer intimen Melange aus Jazz, Pop und Folk am Freitag, 19. Januar, ins Kulturzentrum Linse nach Weingarten.

Danach wird’s gleich wieder funky und tanzbar: Das Berliner Nonett WNBL mixt Funk, Soul und Jazz - oder knackige Beats mit fulminanten Bläsern und abenteuerlichen Soli - am 23. Februar in der Zehntscheuer. Es geht aber noch souliger: Yakul aus Brighton steht für eine sehr offene britische Szene, in der Genregrenzen nichts, aber Rhythmus, Melodie und eben Soul sehr viel zählen. Dieses Konzert veranstaltet Jazztime erstmals im GINN-Hotel gleich beim Bahnhof.

Auch für die Freunde des gepflegten Jazz-Rock ist gesorgt, starb doch vergangenes Jahr der große Gitarrist Jeff Beck - Jazztime ehrt ihn in einer Hommage mit Chad Wackerman (ehemals Drummer bei Frank Zappa), dem Star-Bassisten Stu Hamm und dem Gitarrenvirtuosen Michael Lee Firkins.

Anspruchsvoller Modern Jazz gefällig? Der Schweizer Spitzen-Drummer Michael Arbenz hat eine britische All-Star-Band zusammengetrommelt, mit u.a. Jim Hart, Ivo Neame und Percy Pursglove - das verspricht Spannung pur! Pure Energie verspricht der aus Bad Urach stammende Altsax-Jungstar Jakob Manz, der nach ein paar Jahren endlich wieder sein Project nach Ravensburg bringt.

Nach seinem 2020-er Konzert gab es viele Stimmen, die den langjährigen Sting-Sideman Dominic Miller gerne nochmals erleben wollten: Der Gitarrist wird das Publikum wieder mit eleganten Gitarrenklängen und traumhaften Melodien verzaubern, obendrein hat er mit Jacob Karlzon, Nicolas Fiszman und Ziv Ravitz eine Weltklasse-Band am Start. Eine Session wird es auch geben, am 21. März laden Rolf Frambach, Ludger Baum und Harald Weishaupt in der Lounge des Ravensburger Ochsen die anwesenden Musiker zum Einsteigen ein.

Weitere Informationen zu Musik, Konzertdaten und Vorverkauf sind zu finden auf www.jazztime-ravensburg.de