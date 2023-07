Um 15.40 Uhr am Samstagnachmittag ist klar: Jan Starostin (11) aus der Klasse 5b des Sprachheilzentrums Ravensburg heißt der neue Schützenkönig des diesjährigen Wappenschießens. Zuvor waren an diesem schönen Rutensamstag schon einige Zinnen, Mauerstücke und Fallgitter getroffen worden, aber das Kreuz thronte noch weiter am Ravensburger Stadtwappen. Bis Jan Starostin den entscheidenden Treffer setzte.

Danach brach um den Elfjährigen Begeisterung aus. Die Rutentrommler und die Fahnenschwingergruppe St. Konrad spielten auf. Außerdem gratulierten dem Fünftklässler die anwesenden Honoratioren und Helfer des Wappenschießens glücklich. Dieter Graf, Vorsitzender der Rutenfestkommission, Bürgermeister Simon Blümcke und Marius Vees, Hauptorganisator des Wappenschießens, waren dabei. Aber auch die vielen Schüler des Sprachheilzentrums ließen es sich nicht nehmen ihren Mitschüler hochleben zu lassen.

Schützenkönig wählt blaues Cube–Fahrrad

Dieser wirkte etwas schüchtern. Aber was will man auch erwarten, wenn man, vor so einer Menschenmenge, vor die Formation der Rutentrommler gestellt wird und vom Kuppelnauplatz in die Kuppelnauturnhalle marschieren darf. Dort durfte sich Jan Starostin einen Hauptpreis, unter einem Laptop und zwei Fahrrädern, aussuchen. Er entschied sich schließlich für ein blaues Cube–Fahrrad.

Außerdem erhielt er eine Schützenscheibe, eine nagelneue Armbrust und einen hölzernen Mehlsack. Später lud die Rutenfestkommission Starostin und seine Familie zusammen mit den Rutentrommlern und Helfern in die Kuppelnauwirtschaft ein.

„Bockstolz auf unseren Fünftklässler!“

Zufrieden war auch Miriam Löhmann, Pädagogin am Sprachheilzentrum: ,,Wir sind bockstolz auf unseren Fünftklässler!“ Schon beim Probeschießen hätten die Schülerinnen und Schüler des Sprachheilzentrums überzeugt. Mit viel Freude seien sie bei der Sache gewesen.

Der frühere Organisator des Wappenschießens Hermann Pfleghar (70) meint dann auch zum Schützenkönig:

,Das Schönste nach all dem organisatorischen Stress ist es, das Leuchten in den Augen des Fünftklässlers zu sehen, weil er gerade das Kreuz getroffen hat. Hermann Pfleghar

Gute Zusammenarbeit der Schulen

Die beteiligten Helfer und Lehrer lobten die gute Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Schulen, die am Wappenschießen teilgenommen hatten. Ob nun die Gemeinschaftsschule Ravensburg, das Sonderpädagogische Bildungs– und Beratungszentrum St. Christina oder die Martinusschule. Jede Schule würde sich an der Organisation beteiligen. So stellte die achte Klasse der Waldorfschule wie jedes Jahr die Sicherheitsriege. Und das Bildungszentrum St. Konrad übernahm die Moderation.

Daniel Amann (36), Lehrer am Bildungszentrum St. Konrad, lobte den integrativen Ansatz des Wappenschießens. Es sei toll, dass verschiedene Schularten und auch Förderschulen dabei seien. So wie es eigentlich sein sollte. Der Schützenkönig habe zwar früh festgestanden, aber man merke, dass alle mit Emotion dabei seien und sich gegenseitig anfeuern würden. So sprachen die Schülerinnen und Schüler ihren Mitschülern auch nachdem das Kreuz gefallen war weiter Mut zu und feuerten sie an.