Die Stadt lässt einen Steg für Fußgänger und Fahrradfahrer über die Wangener Straße bauen. Das hat der Gemeinderat am Montagabend beschlossen. Voraussetzung ist, dass die erwartete Fördersumme von etwa 2,5 Millionen Euro fließt. Damit wäre das Projekt voraussichtlich zur Hälfte bezahlt. Doch es stellt sich die Frage, ob der Steg in der Breite richtig bemessen ist.

Kritiker verweisen auf breite Lastenräder oder Anhänger

Der Steg soll Fußgänger und Radfahrer aus der Oststadt sicher über die vielbefahrener Wangener Straße bringen. In der Oststadt entsteht auf dem ehemaligen Rinker-Areal ein neues Wohngebiet mit rund 320 Wohnungen. Baubürgermeister Dirk Bastin betonte vor allem die Bedeutung für Schulkinder, die in St. Christina zur Grundschule gehen. Aber auch Spaziergänger, die auf der Höhe über der Stadt unterwegs sein wollen, werden nach seiner Überzeugung die Querung nutzen. Sie führt von der Holbeinstraße (Höhe Restaurant Martello) zur Veitsburgstraße.

Sie ist mit vier Metern Breite allerdings aus Sicht von Kritikern zu schmal. Der Ravensburger Architekt Franz Frankenhauser bezieht sich auf ein Standardwerk für Architektur und sagt, die Brücke müsste eigentlich sechs Meter breit werden. Nur dann könne sie komfortabel in beide Richtungen von Fußgängern und Fahrradfahrern, die auch mal mit Anhänger unterwegs sind, genutzt werden. Im Technischen Ausschuss des Gemeinderats sagte Jürgen Hutterer von der Fraktion „Bürger für Ravensburg“, man müsse sich als Fußgänger wohl auf die Brüstung setzen, wenn sich auf der Brücke zwei Lastenräder begegnen.

Tatsächlich wäre Breite von sechs Metern ideal

In Tübingen gibt es Fahrradbrücken, auf denen keine Fußgänger vorgesehen sind, und die bereits vier Meter breit sind. Ein in Tübingen geplanter Steg für Fußgänger und Radfahrer hat eine Breite von fünfeinhalb Metern.

Bastin sagte am Montagnachmittag im Gemeinderat, dass tatsächlich eine Brückenbreite von sechs Metern ideal wäre. Das fordere auch der ADFC in einer bundesweiten Kampagne. Vor allem, weil sich dann Fußgänger- und Radlerspur voneinander trennen ließen.

Bastin erklärt, warum Brücke nicht breiter werden kann

Wenn Radfahrer und Fußgänger gemeinsam über die Brücke geführt werden, sei eine Breite von mindestens vier Metern ausreichend, teilt die städtische Pressestelle mit. An diese Richtlinie halte man sich.

An der Wangener Straße ist eine größere Breite technisch nicht möglich, wie Bastin erklärte, weil auf der Seite des Mühlenviertels der Platz für einen entsprechend breiten Brückenkopf fehle. „Außerdem hätte das erhebliche Auswirkungen auf die Ökologie des Hanges“, sagte Bastin. Drittes Argument: Das Bauwerk würde dann noch einmal ein Drittel teurer.

Gebaut wird nur, wenn auch Fördergeld fließt

Im Technischen Ausschuss hatten Grüne, CDU, BfR, SPD und Freie Wähler bereits die Sinnhaftigkeit der Brücke betont. Markus Waidmann (FDP) hätte es lieber gesehen, wenn statt der Brücke bestehende Querungen an der Wangener Straße sicherer ausgebaut werden. Das wäre kostengünstiger. Er enthielt sich auch beim Gemeinderatsbeschluss am Montag als einziger. Die übrigen Gemeinderäte stimmten alle für das Projekt.

Gebaut wird das voraussichtlich fünf Millionen Euro teure Bauwerk allerdings nach jetziger Beschlusslage nur, wenn auch die Förderung fließt.

Ungelöst ist noch die Frage, wie eine größere Anzahl an Radfahrer sicher durchs Obertor geleitet werden sollen. An der Engstelle kann im Moment nur je ein Auto durch den Torbogen fahren, Fußgänger gehen um das Tor herum.

Agendagruppe fordert Verbreiterung an anderer Stelle

Die Agendagruppe Radfahren in Ravensburg begrüßt die Entscheidung zum Brückenbau.

Für die Anbindung der neuen Wohngebiete bringt das schon viel, sagt Gruppensprecher Martin Spener.

Allerdings glaubt er nicht, dass die Brücke den bestehenden Radverkehr entlang der Wangener Straße stark verringert. Deshalb halte die Agendagruppe an der Forderung fest, den Radweg entlang der Wangener Straße überall dort, wo es möglich ist, zu verbreitern. Aktuell sei die Situation zu gefährlich.

Der geteilte Fuß- und Radweg entlang der Haupteinfallstraße wird von Radlern und Fußgängern in beide Richtungen genutzt. Im Mai 2023 sind zwei Radfahrer, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren, kollidiert. Einer stürzte auf die Straße, wurde von einem Lkw erfasst und starb noch an der Unfallstelle.