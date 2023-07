Interessierte fahren zur Putz–Ausstellung nach Bregenz

Die Ausstellung „Blitzblank! Vom Putzen — innen, außen, überall“ im Frauenmuseum in Hittisau ist das Ziel einer halbtägigen Exkursion, zu dem das Museum Humpis–Quartier und das Frauennetzwerk Ravensburg am Freitag, 11. August, 12 bis 19 Uhr einladen. Die Ausstellung wirft einen kritischen Blick auf die Kulturtechnik des Putzens und untersucht seine Bedeutung in Bezug auf Geschlechterrollen, Ökonomie, Ökologie, Migration, Religion, Spiritualität und Kunst.

Um Anmeldung bis 28. Juli wird gebeten per Mai an [email protected] Die Kosten betragen 45 Euro. Im Preis ist de Busfahrt nach Hittisau und zurück, Eintritt und Führung im Museum enthalten. Die Exkursion findet ab 25 Teilnehmenden statt.