Ravensburg

Integrative Betreuungsangebote der OWB für Kinder

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Die OWB bieten in den Herbst-, Faschings- und Osterferien eine integrative Ferienbetreuung an. Zusätzlich zur in den Räumlichkeiten der Martinusschule stattfindenden Ferienbetreuung ermöglichen die OWB Eltern durch die einmal im Monat stattfindende integrative Samstagsstube eine kleine Auszeit.