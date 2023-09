Das Ravensburger Bauunternehmen Rinker-Bau ist zahlungsunfähig. Schwäbische.de ist der Frage nachgegangen, ob die Branche in den Boom-Jahren zu nachlässig gewirtschaftet haben.

Dass in einer kleinen Brauerei in Königseggwald auch nach mehr als zweihundert Jahren noch Bier gebraut wird, liegt an einer Handvoll Bierliebhabern – und ihrer Idee vor 20 Jahren.

Zahlreiche Wohnmobilisten zieht es jährlich nach Bad Waldsee. Schwäbische.de hat den Stellplatz an der Therme getestet und interessante Begegnungen gemacht.

Ein heftiges Unwetter ist in der Nacht auf vergangenen Freitag über den Landkreis gezogen. Oberschwaben kam in der Bilanz glimpflich davon. Der Schwerpunkt lag über Leutkirch.