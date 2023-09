Innenstadt wird für „Ravensburg spielt“ bereit gemacht

Das Spielefest in der Ravensburger Innenstadt läutet wie immer das Ende der Sommerferien ein. Laut Pressemitteilung wollen die Technische Werke Schussental (TWS) auf die Veranstaltung am Samstag und Sonntag, 9. und 10. September, Rücksicht nehmen: Sie lassen während des Fests die Bauarbeiten am Fernwärmenetz rund um den Marienplatz ruhen.

„Bereits am Freitag sichern wir die Baustellen besonders ab, damit das Fest gut starten kann“, wird Andreas Wuhrer, Teamleiter bei der TWS, zitiert. So sei die Sicherheit für alle Besucherinnen und Besucher gewährleistet, und „wir können direkt am Montagmorgen mit dem Weiterbau fortfahren“, so Wuhrer weiter. Die Baustelle zwischen Waaghaus und Rathaus verfüllt der Lokalversorger für das Wochenende. Dies wird so vorgenommen, dass der Untergrund am Wochenende belastbar ist, aber dennoch am Montag nach dem Spielefest einfach wieder aufgegraben werden kann.