Infoabend im Kunstmuseum zu Wahl–Omas und Wahl–Opas gesucht

Zu einem Infoabend lädt die Freiwilligenagentur im Rathaus gemeinsam mit dem Kunstmuseum ein. Interessierte Personen, die als Wahl–Oma oder Wahl–Opa ihre Zeit mit Kindern Ravensburger Familien verbringen möchten, können sich am Mittwoch, 27. Septembe,r um 18 Uhr unverbindlich informieren.

Bereits aktive Wahl–Großeltern berichten an dem Abend von ihren Einsätzen in den Familien. Im Anschluss an das erste Kennenlernen sind alle eingeladen zu einer kostenlosen Führung durch die aktuelle Ausstellung „(Wahl-)Familie, die die wir sind“. Für Kinder gibt es eine kostenlose, kreative Kinderbetreuung.

Wenn die Chemie stimmt, kann es dann schon bald losgehen mit den ersten Schnuppertreffen. Erst findet jedoch ein Gespräch mit der ehrenamtlichen pädagogischen Koordinatorin des Wahl–Oma/Opa–Services in der Freiwilligenagentur statt. Außerdem muss vorab ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt werden, das über die Stadt kostenlos erhältlich ist.

Zum Infonachmittag „Wahl–Omas– und Wahl–Opas gesucht“ kann man sich auch kurzfristig anmelden unter [email protected] Mehr Infos unter www.ravensburg.de/wahl–omas–opas oder Telefon 0751/82102.