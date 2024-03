Indoor Picnik sorgt für Party-Laune

Die Band Indoor Picnik ist am Freitag, 15. März, um 20 Uhr, zu Gast im Neuen Ravensburger Kunstverein. Die Band besteht aus den Musikern Volker Fischer, Jörg Maurer, Gabor Racsmany, Matthias Wagner und Michael Wagner. Das Quintett (Foto: Indoor Picnik) macht Popmusik mit Soul-, Funk- und Rock-Einflüssen, mehrstimmigem Gesang, eingängigen Melodien und einem satten Groove, der direkt in die Beine geht. Dabei trifft musikalische Raffinesse auf Party-Laune. Die Band aus dem Bodenseeraum spielt Covers, aber auch eigene Songs. Der Eintritt ist frei. Das Konzert findet innerhalb der Veranstaltungsreihe „Wohnzimmerkonzert“ im Salon des Neuen Ravensburger Kunstvereins, Möttelinstraße 17, in Ravensburg statt.