Der Fall hat im vergangenen Herbst hohe Wellen geschlagen, nun wird er am Landgericht Ravensburg verhandelt.

Die 2. Große Jugendkammer verhandelt ab Montag, 4. März, um 9.30 Uhr laut eigenen Angaben öffentlich ein Strafverfahren gegen sieben Angeklagte wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung, erpresserischen Menschenraubs und gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen und wegen Betrugs in Tateinheit mit versuchter Erpressung. Vier der sieben Angeklagten befinden sich seit ihrer Festnahme im Oktober in Untersuchungshaft.

Das berichtete die Polizei

Die Polizei hatte im Oktober berichtet, dass fünf Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren und zwei Frauen im Alter von 16 und 21 Jahren am 18. und am 27. September zwei 28-jährige Männer nach vorheriger Kontaktaufnahme über ein Dating-Portal jeweils in den späten Abendstunden unter einem Vorwand in eine Wohnung in Aichstetten gelockt haben. Dort seien mit sexuellen Diensten angeworbenen Freier unvermittelt von mehreren maskierten und teils mit Schlagwerkzeugen und Messern bewaffneten Personen bedroht und geschlagen worden.

Ihnen sei sämtliches Bargeld abgenommen worden. Bei einem der Opfer sei mit seiner Bankkarte ein Betrag von mehreren Tausend Euro an einem Automaten abgehoben worden. Beide Opfer wurden nach Angaben der Polizei vom Herbst bei der Tat teils erheblich verletzt.

Ungewöhnlicher Verhandlungsraum

Die Verhandlung findet aufgrund der großen Anzahl Beteiligter im Magdalenensaal, dem Gemeindesaal der Kirchengemeinde in Weißenau, statt. Es sind insgesamt bis Mitte April sieben Verhandlungstage angesetzt. Im Gebäude des Landgerichts in Ravensburg gibt es aktuell keine Verhandlungssäle in der nötigen Größe.