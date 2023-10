Wie kommt man zusammen, wenn man nicht dieselbe Sprache spricht? Das ist nicht nur das Thema des 300 Jahre alten Abenteuerromans „Robinson Crusoe“ von Daniel Defoe, in dem die Geschichte eines Schiffbrüchigen und eines Verfolgten auf einer einsamen Insel erzählt wird, die sich zuerst bekämpfen und dann lernen, sich zu vertrauen. Es war auch die Frage, die sich das Ensemble des deutsch-ukrainischen Theaterstückes „Robinson & Crusoe“, das derzeit am Theater Ravensburg zu sehen ist, während der Proben stellen musste.

Von Anfang an: Als Theaterleiter Till Rickelt im Januar 2023 neu nach Ravensburg gekommen war, gab es zwei Aufführungen eines Stückes mit einem ukrainischen Ensemble. Daraus entstand bei ihm die Idee, ein Stück zu finden, in dem deutsche und ukrainische Darsteller in ihrer eigenen Sprache agieren können. Und da kam ihm der Kinder- und Jugendtheater-Klassiker „Robinson & Crusoe“ in den Sinn.

Sprachbarriere bei den Proben

Für die deutsch-ukrainische Umsetzung des Stücks konnte Rickelt den Produzenten, Drehbuchautor und Regisseur Ihor Chayka (62) aus Kiew gewinnen, der seine Heimat im Februar 2022 zusammen mit seiner Frau verlassen hatte und in Oberstdorf im Allgäu untergekommen ist. Auf der Bühne spielen die Deutsche Magdalena Meier (31) und der Ukrainer Yevhenii Blumenfeld (33), die sich während der Proben auf Englisch unterhielten. Die Übersetzerin Valentina Kovalenko dolmetschte zwischen Meier und dem Regisseur.

Rund 100 Menschen sahen die Premiere am 1. Oktober, wobei sich das Publikum zu etwa zwei Dritteln aus Ukrainern und einem Drittel aus Deutschen zusammensetzte. „Man spürte richtig, wie dankbar vor allem das ukrainische Publikum war, dass sie in ein deutsches Theater gehen konnten und einfach alles verstanden haben“, erinnert sich Magdalena Meier, freischaffende Schauspielerin aus München. Ihr ukrainischer Spielpartner ergänzt:

Vor allem die Kinder schauten mit angehaltenem Atem der Aufführung zu und waren völlig gefesselt von dem Prozess. Yevhenii Blumenfeld

Rührende Begegnung mit Landsfrau

Blumenfeld, der in Mykolaev und Kiew seine Schauspielausbildung erfuhr und mit Kriegsausbruch ins bayerische Dinkelsbühl geflohen ist, steht bereits das zweite Mal auf der Ravensburger Theaterbühne. Am meisten berührte ihn die Reaktion einer Ukrainerin aus seiner Heimatstadt, die ihm nach der Vorstellung erzählte, sie habe ihn bereits in der Ukraine spielen sehen und sei froh, ihn nun in Ravensburg zu treffen. „Sie hatte Tränen in den Augen.“

Die nächsten Aufführungen von „Robinson & Crusoe“ am Theater Ravensburg sind am Sonntag, 22. Oktober, 16 Uhr, und am Sonntag, 5. November, 15 Uhr. Schulvorstellungen ab Klasse 4 finden am 23./24. Oktober sowie nach Vereinbarung statt. Das Stück richtet sich an Kinder ab acht Jahren sowie an Erwachsene. Gefördert wird die Produktion vom Land Baden-Württemberg. Informationen zu allen Spielterminen sowie zum Vorverkauf unter www.theater-ravensburg.de.