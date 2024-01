In Ravensburg müssen 360 Plätze in Schulkindbetreuung entstehen

Ab 2026 muss es für alle Erstklässler in Deutschland eine Ganztagsbetreuung geben. Bisher werden längst nicht alle Kinder über die Schulstunden hinaus betreut. Doch die Stadtverwaltung geht davon aus, dass durch den Rechtsanspruch die Nachfrage steigen wird. Und muss daher schätzungsweise etwa 360 neue Betreuungsplätze schaffen. Wie das gelingen soll, ist im Moment noch völlig unklar.

Modellrechnung zeigt zusätzlichen Bedarf

Um den Rechtsanspruch zu gewährleisten, kann Betreuung nach der Halbtagsschule angeboten werden. Oder die Schule wird gleich zur Ganztagsgrundschule, wo sich auch der Unterricht auf den gesamten Tag erstreckt. Bisher ist schon die Weststadtgrundschule Ganztagsgrundschule. Die Kuppelnaugrundschule will nach dem Neubau eines Schulhauses ab 2026 Ganztagsgrundschule sein. Dann werden mehr Lehrerstunden genehmigt. In Halbtagsschulen mit optionaler Ganztagsbetreuung muss das Personal von der Stadt kommen.

Die Ravensburger Stadtverwaltung hat eine Modellrechnung vorgenommen und ist zum Ergebnis gekommen, dass zu den 468 bestehenden Betreuungsplätzen sowie den Ganztagsplätzen an der Grundschule Weststadt ab dem Schuljahr 2026/27 rund 360 weitere hinzukommen müssen.

Nicht nur Fachkräfte, sondern auch Räume fehlen

Dafür müssen Betreuungskräfte für etwa 30 Vollzeitstellen gefunden werden. Hinzu kommen drei bis vier Stellen für Leiter der Ganztagsbetreuung. Außerdem werden Springer gebraucht und mehr Personal in den Mensen, wo die Kinder zu Mittag essen. Auch in der Stadtverwaltung wird eine weitere Stelle benötigt, um den Ausbau des Betreuungsleistung zu organisieren.

Aber auch Räume, in denen die Betreuung stattfinden kann, müssen gebaut werden. An den Standorten Kuppelnau, Weißenau, Oberzell und Eschach soll das mit Hilfe von Fördergeld geschehen. Die Stadtverwaltung hat entsprechende Anträge für das Förderprogramm „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote“ vorbereitet, die wohl im März eingereicht werden können. Auch in St. Christina und am Schulstandort Neuwiesen werden möglicherweise weitere Räume benötigt, um die Ganztagsbetreuung zu verwirklichen.

Steigerung der Betreuungsplätze um 78 Prozent erforderlich

Lediglich an der Grundschule Weststadt sind genügend Räume vorhanden - dort nutzen aber auch schon jetzt 90 Prozent der Schüler die Ganztagsschule in Wahlform.

Eher wenige Kinder, die nach Schulschluss noch ganztägig betreut werden, gibt es in den Grundschulen St. Christina, Eschach, Oberzell, Schmalegg - 36 bis 40 Prozent der Schüler nutzen dort aktuell ein solches Angebot.

Die Stadtverwaltung schreibt in einer Sitzungsvorlage für den Bildungsausschuss des Gemeinderats von einem enormen Ausbau des bisherigen Systems, es gehe um eine Steigerung der Betreuungsplätze um 78 Prozent.

Alle Kommunen sind betroffen

Von der Problematik ist nicht nur Ravensburg betroffen: Bei einer Konferenz, die das Regionale Bildungsbüro des Landratsamts Ravensburg Ende 2023 veranstaltet hat, haben sich unter anderem Bürgermeister, Lehrer, Vertreter des Jugendamts und Mitarbeiter in Horten mit der Frage beschäftigt, wie die Herausforderung zu stemmen ist.

Die Umsetzung des Ganztagsanspruch werde sich innerhalb des Landkreises stark unterscheiden, erwartet der Leiter des Regionalen Bildungsbüros, Ludger Baum. Während in den städtischen Gebieten der Bedarf nach Baums Einschätzung eher hoch sein wird, weil viele Arbeitskräfte mit ihren Familien zugezogen sind und größere Familienverbünde fehlen, in denen Großeltern oder Verwandte Kinder betreuen. In ländlichen Gegenden könne man auch darüber nachdenken, ob sich mehrere kleine Grundschulen zusammenschließen, um eine Ganztagsbetreuung für die Familien anzubieten, die sie in Anspruch nehmen wollen.

Bildungsexperten äußern Kritik am Bund

Bei der Konferenz zum Thema hat Baum einerseits die Kritik vernommen, dass der Bund den Rechtsanspruch umsetzt, obwohl der Engpass bei Fachkräften bekannt ist.

Andererseits erkennen seiner Einschätzung nach auch viele Teilnehmer die Chance, durch Ganztagsbetreuung Lehren und Lernen an Grundschulen weiterzuentwickeln. Der Gesetzgeber ziele darauf ab, Bildungsteilhabe und Inklusionsmöglichkeiten zu verbessern, erklärt Baum.

Schulträger sitzen auf Kohlen

Auch Bildungspartner der Schulen wie Vereine oder Musikschulen sehen laut Baum die Ganztagsbetreuung als Türöffner, um kulturelle Bildung wieder stärker an Schulen zu bringen.

Doch die Schulträger sitzen derzeit auf Kohlen - sie warten auf Vorgaben des Kultusministeriums in Baden-Württemberg, die laut Baum im ersten Halbjahr 2024 veröffentlicht werden sollen. Und auf den Start des Bundesförderprogramms im März. Die Zeit ist knapp. Bei der Stadt Ravensburg geht man derzeit nicht davon aus, dass man zum Stichtag im Jahr 2026 den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für alle Kinder mit entsprechendem Betreuungsbedarf erfüllen kann.