Zwar treten im Schussental ebenso wie in ganz Deutschland weniger Paare offiziell vor den Traualtar. Wer sich aber dafür entscheidet, ein Leben lang zusammen zu bleiben, heiratet gern in Ravensburg: 329 Paare haben sich hier im vergangenen Jahr das Ja-Wort gegeben. 115 davon kamen von außerhalb. Und weil die Stadtverwaltung für jeden Geschmack eine stimmungsvolle Lokalität anbieten will, hat sie nun einen neuen, speziellen Ort dazu gepackt - und zwar den Mehlsack.

Das Ganze ist erstmal ein Versuchsballon: Man schaue, wie das Ravensburger Wahrzeichen bei heiratswilligen Paaren ankomme und werde dann entsprechend reagieren, sagt Martina Singer vom Standesamt. Weil Ravensburg die Stadt der Türme und Tore sei, habe man schon länger damit geliebäugelt, auch auf einem Turm Trauungen anzubieten.

Auf die Plattform dürfen nur sechs Leute auf einmal

Allerdings: Weil - inklusive Brautpaar - nur sechs Personen gleichzeitig auf der Mehlsack-Plattform erlaubt sind, ließen sich die sechs Standesamtsmitarbeiter, die sich bei den Trauungen abwechseln, als Brandschutzhelfer ausbilden. Auf diese Weise können wenigstens vier Gäste bei der Eheschließung in luftiger Höhe mit dabei sein. Wer sich für den Mehlsack als Heiratsort entscheidet, muss als Miete 200 Euro hinblättern. Dafür darf die kleine Hochzeitsgesellschaft dann oben auf der Plattform noch eine Stunde lang die Aussicht übers Städtle genießen.

Noch hat sich die exklusive Möglichkeit nicht allzu sehr herum gesprochen - ein Paar hat sich den Mehlsack aber im Juni schon für seine Trauung reserviert. Um sich mit der Tourist-Info nicht in die Quere zu kommen, finden auf dem Mehlsack keine Hochzeiten an Samstagen oder Sonntagen statt.

Dabei wird am liebsten an Samstagen geheiratet. Wobei der Kleine Sitzungssaal im historischen Rathaus, in den 80 Gäste passen, seinen Spitzenplatz eingebüßt hat: Zwar haben dort im vergangenen Jahr 100 Trauungen stattgefunden - mit 112 waren es allerdings noch mehr auf der Veitsburg. Das Bagnato-Schlösschen „wird immer beliebter“, die Nachfrage sei groß, sagt Singer auf Nachfrage der Redaktion. Eine Hochzeit auf der Veitsburg kostet 150 Euro, im Trauzimmer ist Platz für 25 Gäste.

Das Spielemuseum hingegen favorisierten 2023 lediglich fünf Paare. Meist seien das Leute, die auf irgendeine Art einen Bezug zur Firma Ravensburger hätten, so Singer. Wer diese von ihr als „Sondertrauort“ bezeichnete Lokalität wählt, wo man in einem Veranstaltungsraum im zweiten Stock heiraten kann, muss dafür nicht nur 100 Euro berappen, sondern den Termin auch mit Museum und Standesamt abstimmen. Die Stadtverwaltung lässt sich von dem Umstand, dass es 2023 nicht allzu viele Paare ins Spielemuseum gezogen hat, nicht entmutigen: Man wolle dennoch weiterhin unterschiedliche Heiratsorte anbieten, sagt Singer.

Dazu gehört auch das Kunstmuseum, obschon dort im vergangenen Jahr keine einzige Trauung über die Bühne gegangen ist. Dabei können Kunstfreunde sich dort für 150 Euro Miete im zweiten Stock inmitten der jeweils aktuellen Ausstellung das Ja-Wort geben. Allerdings muss man ehe das Museum öffnet, nämlich schon um 9.30 Uhr zur Stelle sein. Möglicherweise tauge diese Uhrzeit den Leuten nicht unbedingt, vermutet Singer.

Bleibt noch die Möglichkeit, im Trauzimmer im Rathaus zu heiraten, das Platz für maximal 15 Leute hat. Das haben im vergangenen Jahr 85 Paare getan - und zwar kostenfrei. Allerdings mussten sie sich mit ihrem Hochzeitstermin nach den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung richten, was bedeutet. Freitagnachmittag oder Samstag fallen weg. Ins Trauzimmer wird im Übrigen ausgewichen, sofern es am geplanten Hochzeitstermin auf dem Mehlsack regnen sollte.