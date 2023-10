Die Stadt Ravensburg und der Sportverband Ravensburg haben gemeinsam mit ihren Partnern beschlossen, den Stadtlauf 2024 aus mehreren Gründen abzusagen.

Stadtverwaltung und Partner haben zu viel anderes zu organisieren

Grund dafür sei zum einen das Landesturnfest, das vom 30. Mai bis zum 2. Juni stattfindet, teilt Pressesprecher Timo Hartmann mit. Zu diesem Ereignis, das der Gemeindeverband Mittleres Schussental veranstaltet, werden demnach rund 15.000 Teilnehmende und 150.000 Besucher erwartet.

„Zum anderen finden an dem darauffolgenden Wochenende die Europa- und Kommunalwahlen statt. Diese Ereignisse fordern bereits einen hohen Einsatz von den Haupt- und Ehrenamtlichen“, erklärt Hartmann.

Handel lehnt einen Stadtlauf im Oktober ab

Außerdem verweist er darauf, dass in der Ravensburger Bachstraße 2024 Tiefbauarbeiten für die Verlegung der Fernwärmeleitungen stattfinden. Dies erschwere zusätzlich die Planung von „Ravensburg läuft“. Eine Verschiebung in den September sei für die Schulen aufgrund des kurzen Zeitraumes nach den Sommerferien nicht möglich. Der Oktober sei ebenfalls ungeeignet, „da der Handel auf die umsatzstarken Samstage angewiesen ist“, so Hartmann.

Im Jahr 2025 könne der Stadtlauf am 28. Juni wieder wie gewohnt stattfinden.