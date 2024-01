Die geplanten Proteste der Landwirte dürften am Montag für ein Verkehrschaos in und um Ravensburg sorgen. Wie berichtet, wollen die Bauern bis zu 1000 Traktoren auf dem Parkplatz der Oberschwabenhalle zusammenziehen. Anschließend wollen sie in der Innenstadt demonstrieren.

Die Polizei rechnet mit größeren Behinderungen auf den Straßen, vor allem im Berufsverkehr am Morgen. Am Montag ist zugleich auch der erste Schultag, viele Arbeitnehmer kehren aus dem Weihnachtsurlaub zurück.

Keine Blockaden geplant

Die Bauernverbände Allgäu-Oberschwaben und Tettnang haben zu einer Kundgebung zur symbolischen Uhrzeit fünf nach zwölf auf dem Marienplatz aufgerufen. Da die Teilnehmer mit ihren Traktoren aus den umliegenden Städten und Gemeinden in die Kreisstadt fahren, erwarten auch die Veranstalter Verkehrsprobleme am Morgen. Straßenblockaden seien aber nicht geplant.

Die Ravensburger Innenstadt wird wegen der Kundgebung fast den ganzen Tag für den Verkehr gesperrt sein. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass viele städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht rechtzeitig an ihrem Arbeitsplatz ankommen und deshalb zu den Öffnungszeiten die Ämter weder telefonisch noch vor Ort erreichbar sind. Ein Durchkommen zum Bürgeramt im Rathaus, zum Standesamt oder zur Freiwilligenagentur sei „möglicherweise ebenfalls erschwert“, heißt es in einer Mitteilung.

1000 Traktoren, 2000 Landwirte

Die Bauernverbände rechnen mit 1000 Traktoren und bis zu 2000 Teilnehmer in Ravensburg. Sie wollen sich ab 9 Uhr auf dem Parkplatz der Oberschwabenhalle versammeln. Dieser wird von 6 bis 17 Uhr für den Verkehr gesperrt, so die Stadtverwaltung. Um 11 Uhr wollen die Landwirte über die Schützenstraße und die B32 zum Marienplatz laufen, begleitet von ein paar Traktoren. Dort soll dann bis 13 Uhr die Kundgebung stattfinden.

Mitarbeiter bleiben zu Hause

Auswirkungen dürfte die Demonstration unter anderem auch auf große Unternehmen wie den Pharmadienstleister Vetter mit Sitz in Ravensburg haben. Unternehmenssprecher Markus Kirchner teilte auf Anfrage von schwäbische.de mit:

Wir haben unmittelbar reagiert und unsere Mitarbeitenden frühzeitig informiert Markus Kirchner

Da es bei der Anfahrt und dem Parken zu Problemen kommen kann, wurden die Mitarbeiter gebeten, mehr Zeit einzuplanen. Zusätzlich sollen Vetter-Mitarbeiter, die nicht zwingend vor Ort sein müssen, am Montag mobil arbeiten, so Kirchner.