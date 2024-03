„Inzwischen sind fast alle Störche aus den Winterquartieren zurückgekehrt“, sagt Ute Reinhard. „Die Nester aus den Vorjahren sind alle besetzt.“ Einige Paare beginnen bereits mit dem Brüten. Die Storchenbeauftragte in Oberschwaben hat viel zu tun.

„Jetzt geht es erstmal darum: Wer sitzt wo?“, sagt Ute Reinhard. An diesem Tagen fährt sie rund 200 Storchenhorste in Oberschwaben ab. Wenn sie zu einem der großen Nester kommt, ist sie froh, wenn die Vögel sich gerade paaren: „Dann kann ich sehen, wer ist Männle und wer ist Weible.“

Oft fahren die ihr Bein erst aus, wenn ich schon wieder wegfahre - das sieht man dann im Rückspiegel. Ute Reinhard

Noch besser ist es, wenn die Vögel gleich ihr beringtes Bein ausstrecken, sodass Reinhard die Buchstaben- und Zahlenkombination mit dem Spektiv ablesen kann. Darauf muss die Storchenbeauftragte manchmal lange warten. „Oft fahren die ihr Bein erst aus, wenn ich schon wieder wegfahre - das sieht man dann im Rückspiegel.“ Der Ring verrät, um welches Tier es sich handelt. Ute Reinhard kann so seine Lebensgeschichte verfolgen.

Rund 2250 Storchenpaare hatte Baden-Württemberg im vergangenen Jahr. Jedes Jahr werden es 10 bis 15 Prozent mehr, schätzt Reinhard. Ganz besonders groß ist der Zuwachs in Oberschwaben. Anders als oft vermutet, liegt das nicht am Bruterfolg, erklärt die Storchenbeauftragte. Sondern daran, dass immer mehr Störche von der Winterreise heil zurückkehren.

Nur noch bis Spanien oder Nordafrika unterwegs

Von denen, die noch in den Süden ziehen, fliegen die meisten nur noch bis Spanien oder Nordafrika und ernähren sich dort auf Müllkippen und in Reisfeldern. Ein Drittel der Störche in Oberschwaben spart sich mittlerweile die lange Reise in den Süden, berichtet Reinhard. Viele Menschen würden glauben, die Vögel seien dann auf die Fütterungsstellen in Salem oder Radolfzell angewiesen. Das stimme jedoch nicht.

„Solange die Vögel keine Jungen füttern, brauchen sie nicht viel“, sagt die Storchenbeauftragte. Ihnen genügt, was sie an Gräben und Bächen oder auf umgepflügten Äckern finden. Bei geschlossener Schneedecke weichen sie schon mal an den Bodensee aus, hat Reinhard beobachtet. „Oder sie fliegen mal für zwei Wochen nach Südfrankreich, wenn es hier ganz unangenehm wird.“

Geklapper und Kämpfe ums begehrte Nest

Wer nicht weit nach Afrika zieht, hat im Frühjahr den Vorteil, als einer der ersten am Nest zu sein. Wer zu spät kommt, findet seinen Horst vom Vorjahr schon besetzt. „Das gibt dann viel Geklapper und auch Kämpfe“, sagt Ute Reinhard. In Ostrach und Riedhausen hat sie solche Szenen erlebt.

Die größte Dichte an Storchennestern im Landkreis Ravensburg gibt es nach Angaben der Storchenbeauftragten in Ebenweiler mit 17 Nestern und Altshausen mit 15 Nestern. Ein weiterer Hotspot ist die Gemeinde Wilhelmsdorf mit zwölf Nestern in Zußdorf, fünf in Esenhausen, vier in Wilhelmsdorf und einem in Pfrungen.

Bessere Aufwinde und wärmere Temperaturen im Ort

Und warum nisten die Störche so gern mitten im Ort wie in Zußdorf? „Zum einen ist es oft wärmer, zum anderen gibt es bessere Aufwinde“, sagt die Storchenbeauftragte. Das Pfrunger-Burgweiler Ried biete den Störchen zwar reichlich Nahrung, dort sei es aber deutlich kälter.

Ein beringter Storch sucht Nahrung auf einer Wiese. (Foto: Elke Oberländer )

70 Prozent der Störche in Oberschwaben nisten auf Strommasten, sagt die Storchenbeauftragte. Schwierig wird es für die Tiere, wenn die Energieversorger immer mehr Leitungen in den Boden verlegen und die zugehörigen Masten abbauen. Wo die Störche nisten, wird auch von den Nachbarpaaren beeinflusst: „Die gucken viel voneinander ab“, sagt Ute Reinhard. In Isny zum Beispiel sei es Mode bei den Störchen, ihre Nester in Bäumen zu bauen.

Einer hält mit dem Fuß einen Ast fest, der andere steckt welche drumrum. Ute Reinhard

Fasziniert ist Ute Reinhard von der Meisterleistung des Storchenpaars, das sein Nest auf der kugelförmigen Rathaus-Sirene in Ebenweiler gebaut hat. „Zwei Wochen haben die das probiert“, berichtet sie. „Dann hatten die den Dreh raus: Einer hält mit dem Fuß einen Ast fest, der andere steckt welche drumrum.“

Plastikabfälle sind „Riesenproblem“

Gefährlich wird es, wenn die Störche Stücke von Plastikplanen oder Tüten als Baumaterial verwenden. Das kann dazu führen, dass sich bei Regen das Wasser im Nest staut wie in einer Wanne und die Jungvögel ertrinken. Manchmal verheddern sie sich auch in eingetragenen Plastikschnüren.

Ein „Riesenproblem“ sind nach Reinhards Worten vor allem solche Plastikabfälle, die die Störche für Nahrung halten: Sie sammeln Dichtringe auf Müllkippen oder liegengelassene Gummringe an Äckern. Es kommt immer wieder vor, dass Jungstörche mit dem Magen voller solcher Plastikteile verhungern.

Reiseprospekte im Storchennest in Fleischwagen

Ute Reinhard wundert sich oft, was die Störche alles in ihre Nester eintragen. Sie hat bereits Handys, Schnuller und viele Coronamasken gefunden. Im Storchennest in Fleischwagen lagen schon mal Reiseprospekte, berichtet sie und lacht. „Auch Störche wollen ja mal verreisen.“

Aber bis es wieder ans Reisen geht, haben die Tiere noch viel zu tun. Und die Storchenbeauftragte ebenso. Jetzt hat sie noch ein paar ruhigere Tage - bis die ersten Küken schlüpfen. Aber dann muss sie innerhalb kurzer Zeit in jedes Nest schauen, den Nachwuchs zählen und beringen - solange die Jungtiere noch nicht fliegen können.