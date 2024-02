In der Zehntscheuer gibt es Fado zu hören

Der portugiesische Sänger und Gitarrist Carlos Leitao präsentiert in der „Nacht des Fado“ heuer die Sängerin Silvana Peres, deren Kunst von der Begegnung verschiedener musikalischer Welten geprägt ist. Das Trio wird komplett durch Carlos Menezes am akustischen Bass. Am Mittwoch, 7. Februar, ist das Programm in der Zehntscheuer Ravensburg zu erleben. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt im Vorverkauf und an der Abendkasse zu 24 Euro, ermäßigt 22 Euro (Vereinsmitglieder 20 Euro). Vorverkauf in der Ravensburg: Tourist-Info und bei der Schwäbischen Zeitung sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region,