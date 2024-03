In der Heilsgeschichte ist das ganze Drama des Lebens abgebildet

Ich freue mich am Leben. Gerne lache ich. Schnell finde ich Anlässe, zu feiern. Menschen werden schon mit einem „Grundton“ geboren. Meiner ist Richtung C-Dur, eher sonnig jedenfalls. Optimistisch gestimmt muss ich öfter Erwartungen nach unten korrigieren als nach oben. Meistens habe ich Lust an meiner Arbeit und an den Begegnungen mit Menschen. Ich liebe das Leben.

Und doch... Trotzdem... Aber: mich nur so „hell“ zu beschreiben, würde nicht stimmen. Etwas verdeckt und etwas versteckt gibt es eine andere Seite in mir. Andere Seiten. Die deutlich „dunkler“ sind. Wo das Vertrauen schwach, die Hoffnung mürbe wird. Wo ich mich innerlich zur Wehr setzen muss, schützen muss. Vor was? Vor den anderen Seiten der Welt und des Lebens. Dem Misslingen, dem Streit, den seelischen Abgründen.

Mehr seelischer Stress und Angespanntheit

In den letzten Jahren hat der seelische Stress, die Angespanntheit, deutlich zugenommen. Das ist (nicht nur) mein Eindruck. Corona, Klima, Kriege... Gereiztheit in den gesellschaftlichen Debatten... Dazu kommen die individuellen Sorgen, offene Fragen, nicht geglückte Begegnungen...

Wenn man ehrlich ist, braucht es Mut, so ins Dunkel des Karfreitags zu gehen. Pfarrer Henzler-Herrmann

Die breite Palette der Lebenserfahrungen bildet sich ab im Jahreskreis des Kirchenjahres. Auch die „dunklen“ Seiten werden in den Blick genommen. In der Passionszeit. Ganz zugespitzt am Karfreitag.

Das ganze Leben im Horizont Gottes sehen

Angeblich ist der Karfreitag der höchste evangelische Feiertag (was ich in Frage stelle) - nicht aus Masochismus, nicht aus Lust am Schweren und Dunklen. Sondern weil man das ganze Leben im Horizont Gottes sieht. Weil in der Heilsgeschichte das ganze Drama des Lebens abgebildet ist.

Verrat. Verspottet werden. Verspotten. Missachtet werden. Missachten. Gekränkt werden. Kränken. Schmerz und Verzweiflung. Allein. Alleingelassen. Kaltes, unempathisches Danebenstehen. Daneben-Sein... Vieles ist halt nicht in Dur auszudrücken.

Karfreitag. Vor dem Oster-Dur-Hallelujah ins Moll gehen. Die seelischen Abgründe nicht wegdrücken. Vielleicht sogar das eigene Leben im Karfreitagsdrama wiedererkennen.

Seelische Abgründe nicht wegdrücken

Karfreitag. Erst das „Ganz unten“ Jesu mit zu durchschreiten, führt zum freudestrahlenden Glutkern des Glaubens, zum lichtvollen „Er ist erstanden!“. Die seelischen Abgründe nicht wegdrücken. Das eigene Leben im Karfreitagsdrama wiedererkennen.

