In der Bezirksliga startet die Rückrunde

Mit dem 18. Spieltag startet die Fußball-Bezirksliga in die Rückrunde. Da am Wochenende sogar Schnee fallen soll, ist es gut, dass sich die Vereine bei den Kunstrasenplätzen unterstützen. Der TSV Eschach darf sein Heimspiel gegen die SGM Unterzeil/Seibranz auf dem Kunstrasen in Weißenau austragen. Bereits am Samstag erwartet der TSV Meckenbeuren den SV Oberzell. Spitzenreiter SV Vogt muss zum Tabellenletzten SG Baienfurt.

Im Winter setzt sich Vogt neue Ziele

Dass der Aufsteiger SV Vogt am Ende der Hinrunde ganz oben steht, damit hat nicht mal der Sportliche Leiter des SVV, Markus Steinhauser, gerechnet. „Ich dachte schon, dass wir eine gute Rolle spielen können“, sagt Steinhauser. „Vielleicht nicht ganz oben, aber im gesicherten Mittelfeld.“ Vogt hat viele junge Spieler, die etwa beim FV Ravensburg und beim FC Wangen eine gute Ausbildung genossen haben. „Es sind aber alles Vogter, die den Weg zurück zu den Wurzeln gefunden haben“, sagt Steinhauser. „Darüber sind wir sehr glücklich.“ Anfang Dezember wolle man sich zusammensetzen, um sich neue Ziele zu setzen. Fest steht: „Wir wollen unseren Kader verbreitern.“ Doch erst mal wartet die Aufgabe bei der SG Baienfurt.

Der SV Oberzell reist zum TSV Meckenbeuren, der bisher 38-mal getroffen hat, so oft wie kein anderer Club. 18 Tore gehen dabei auf das Konto von Jan Mathis. Zuletzt hatte Mathis aber zweimal Ladehemmung, prompt gingen beide Spiele zu null verloren. Der SVO hat zuletzt gezeigt, warum er so weit oben steht. Lange in Unterzahl, verdiente sich die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Hörtkorn einen Punkt beim SV Mochenwangen. „Großen Respekt an die Mannschaft, die läuferisch alles abgerufen hat“, sagt Hörtkorn. SVM-Trainer Taner Ata bemängelt: „Unser Spiel war zu verhalten.“ Der SV Mochenwangen erwartet den VfL Brochenzell, der nach der Spielabsage in Ratzenried wieder ins Geschehen eingreift. „Wir möchten oben dranbleiben“, sagt Ata.

Gegen die Guten gut, aber Patzer gegen die hinteren Teams

Der FC Leutkirch bleibt auf Abstand zum Führungstrio. „Wir hatten uns in Maierhöfen viel vorgenommen, aber Maierhöfen war für uns schon immer ein schwieriges Pflaster“, gibt FC-Trainer Roman Hofgärtner nach dem 0:4 zu. Nächster Gegner ist der TSV Ratzenried, der nach drei Niederlagen in Folge den Anschluss ans Mittelfeld verloren hat.

Die TSG Ailingen gehört nach Abschluss der Hinrunde zu den Besten der Liga. Vogt, Mochenwangen, Oberzell und Eschach geschlagen, gegen Mannschaften aus dem hinteren Tabellenbereich meistens gepatzt. „Eigentlich unerklärlich“, meint Trainer Daniel Di Leo. „Alles eine Sache der Einstellung.“ Dass die TSG nicht weiter oben steht, dafür ist auch der schlechte Saisonstart mitverantwortlich. Zu Beginn der Rückrunde geht’s gegen die SG Argental, gegen die SGM Unterzeil/Seibranz und den SV Kressbronn. „Gegen die holten wir in der Hinrunde nur zwei Punkte“, meint Di Leo.

Ein Dauerlauf um die Meisterschaft

Der TSV Eschach ist erster Verfolger des Führungstrios und erwartet am Sonntag die SGM Seibranz/Unterzeil, danach geht’s zum SV Kressbronn und zum SV Oberzell. Danach wird man sehen, ob der TSV ins Meisterschaftsgeschehen eingreifen kann. „Wir haben Spiele verloren mit ganz dünner Mannschaftsdecke“, sagt Eschachs Co-Trainer Karlheinz Ibele. „Der Kampf um die Meisterschaft ist aber kein Sprint, sondern ein Dauerlauf.“

Der SV Maierhöfen-Grünenbach kann doch noch gewinnen. Nach acht sieglosen Spielen haben die Allgäuer mit dem 4:0-Sieg gegen Leutkirch den Hebel umgelegt. Mit einem weiteren Heimspiel gegen den TSV Tettnang verabschiedet sich Maierhöfen in die Winterpause.

Der SV Kehlen müht sich nach dem Trainerwechsel weiter durch die Liga. Seit sechs Spielen sitzt Dennis Horvat beim Vorletzten auf der Bank. Es gab vier Unentschieden. „Die Lust und Gier nach mehr ist vorhanden“, meint Horvat vor dem Spiel gegen den SV Kressbronn.