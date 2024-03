In den DEL2-Play-offs könnte es nicht spannender sein

Das hat es in der Geschichte der Deutschen Eishockey-Liga 2 noch nie gegeben! Alle vier Viertelfinalserien in den Play-offs werden am Dienstagabend im siebten Spiel entschieden. Mittendrin die Ravensburg Towerstars, die um 20 Uhr bei den Eisbären Regensburg antreten müssen.

Mit einer gehörigen Portion Anspannung werden auch die Verantwortlichen und Fans der Augsburger Panther auf den DEL2-Showdown am Dienstagabend blicken.

Wir haben das ganze Jahr über eine enge Liga gesprochen - und jetzt haben wir viermal ein siebtes Spiel. Regensburgs Trainer Max Kaltenhauser

Nicht der Hauptrundenmeister Kassel Huskies, der mit in der „Best of Seven“-Serie gegen die Lausitzer Füchse mit 3:1 geführt hatte. Auch nicht die Eispiraten Crimmitschau, die gegen die Krefeld Pinguine sogar mit 3:0 führten. Und auch nicht die Ravensburg Towerstars, die gegen die Eisbären Regensburg zwei Chancen auf den vorzeitigen Einzug ins Play-off-Halbfinale vergaben. Noch steht in der DEL2 kein Halbfinalist fest. Dass die Serie zwischen dem EV Landshut und dem ESV Kaufbeuren in ein siebtes Spiel gehen würde, hatten einige Experten bereits erwartet.

Absolutes Endspiel in der Donau-Arena

Auch zwischen den Towerstars und den Eisbären wurde eine enge Serie vorhergesagt. „Es treffen zwei Teams auf Augenhöhe aufeinander“, betonte Regensburgs Trainer Max Kaltenhauser immer wieder. Der Erfolgstrainer der Eisbären meinte am Sonntagabend in der Ravensburger CHG-Arena zudem: „Wir haben das ganze Jahr über eine enge Liga gesprochen - und jetzt haben wir viermal ein siebtes Spiel.“

Mit etwas Galgenhumor sagte Towerstars-Trainer Gergely Majoross über das absolute Endspiel am Dienstag (20 Uhr/SpradeTV) in der Regensburger Donau-Arena: „Eins ist klar, die Serie endet am Dienstag.“ Das siebte Spiel werde für seine Mannschaft „eine mentale Herausforderung“. Zweimal hatten die Towerstars schon die Chance, das Halbfinale zu erreichen. Zweimal zogen sie den Kürzeren. „Dass es ins siebte Spiel geht, spiegelt die Kräfteverhältnisse der beiden Mannschaften wider“, meinte Kaltenhauser.

Es ist in dieser Liga ein Privileg, Spiel sieben bestreiten zu dürfen. Wir freuen uns auf Dienstag. Weißwassers Trainer Petteri Väkiparta

Zweimal ging es in der Serie bislang in die Verlängerung - einmal mit dem besseren Ende für Ravensburg, am Sonntag mit dem besseren Ende für Regensburg. „Auf beiden Seiten wird es nach der langen Serie Schmerzen geben, auf beiden Seiten wird es am Dienstag Nervosität geben“, blickte Majoross voraus. „Geheimnisse gibt es keine mehr.“

Die gibt es auch nicht mehr zwischen den Kassel Huskies und den Lausitzer Füchsen. Die Huskies wollen mit aller Macht in die DEL aufsteigen - doch wie im Vorjahr, als es das Aus gegen den EC Bad Nauheim gab, muss Kassel auch in dieser Saison zittern. „Es ist in dieser Liga ein Privileg, Spiel sieben bestreiten zu dürfen. Wir freuen uns auf Dienstag“, sagte Weißwassers Trainer Petteri Väkiparta. Ganz klar: Kassels Trainer Bill Stewart sieht das ganz anders!

Die kuriose Situation in den DEL2-Play-offs sorgt auch für angespannte Stimmung bei den Augsburger Panthern. Es könnte wie in der vergangenen Saison dazu kommen, dass die Panther - obwohl sportlicher Absteiger als Tabellenletzter - doch abermals den Klassenerhalt in der DEL schaffen. Nämlich dann, wenn Kassel und Krefeld ausscheiden sollten. Nur diese beiden DEL2-Clubs könnten im Falle einer Meisterschaft aufsteigen.

Taktisch war es von beiden Seiten sehr gut. Towerstars-Trainer Gergely Majoross

Für Regensburg und Ravensburg geht es nicht um den Aufstieg. Meister werden wollen beide Teams natürlich dennoch. Doch für einen Club endet am Dienstag die diesjährige Saison. „Alle Spiele waren bislang eng und umkämpft“, sagte Majoross und erwartet Ähnliches auch für den finalen Showdown. „Taktisch war es von beiden Seiten sehr gut“, meinte der Towerstars-Trainer über die Partie am Sonntagabend. Seine Mannschaft vergab aber einige gute Torchancen. „Das war wieder ein wilder Ritt“, sagte Kaltenhauser. „Meine Mannschaft hat über 60 Minuten gekämpft.“

Und so sind beide Teams am Dienstag dabei, wenn in der DEL2 Geschichte geschrieben wird.