Während der SV Vogt nach der Heimniederlage des SV Oberzell seine Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga Bodensee weiter ausbauen konnte, kommt jetzt auch Bewegung in den Abstiegskampf. Der TSV Tettnang und die SG Argental fuhren Siege ein und sind wieder dran am Hauptfeld. Das Ganze bleibt aber eine Momentaufnahme. Bis auf die Begegnung TSV Meckenbeuren gegen den SV Maierhöfen-Grünenbach (11.30 Uhr) finden alle Spiele am Sonntag um 15 Uhr statt.

Die SG Argental gewann am Mittwochabend nach sieben sieglosen Spielen das Nachholspiel beim SV Weingarten mit 2:1. Noah Riel brachte den Gastgeber früh mit 1:0 (3.) in Führung, die Justin Schmid in der 23. Minute nach Vorlage von Andreas Gührer wieder egalisierte. Im Schlussdrittel hatte die SG, die mit viel Leidenschaft spielte, das Glück auf seiner Seite, schaffte durch Felix Brugger den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer (71.) und rettete diesen knappen Vorsprung auch über die Zeit. Dabei konnte sich die SG sogar noch einen verschossenen Foulelfmeter durch Marius Späth leisten (90.). „Wir waren alle auf einem sehr guten Niveau“, sagte SG-Coach Bruno Müller. Sein Team ist an diesem Wochenende spielfrei. Der SV Weingarten trägt seine Partie gegen den SV Kressbronn erst am Mittwoch, 17. April, 19 Uhr aus.

Mit einem 2:1-Sieg gegen TSV Meckenbeuren beendete der TSV Tettnang eine Durststrecke von fünf Spielen in Folge ohne Sieg, wird jetzt vom Tabellenletzten SV Kehlen zum Derby erwartet. Kehlen hat in den ersten beiden Spielen des Jahres ordentlich auf die Mütze bekommen. Zehnmal insgesamt musste Torhüter Patrick Benz die Kugel gegen Oberzell und Leutkirch aus dem Netz holen.

Hartes Programm: TSV Ratzenried bestreitet 17 Spiele in zehn Wochen

Die Lage des TSV Ratzenried ist alles andere als rosig. Mit nur 13 Punkten und 17 Spielen in zehn Wochen haben die Ratzenrieder von allen Klubs das härteste Programm auf dem Schirm. „Wir stehen erst am Beginn der Vorbereitung, hatten durch den spielfreien Tag noch etwas Luft“, sagt Trainer Michael Riechel, dem die Anzahl der Spiele ein Dorn im Auge ist. „Für eine Amateurmannschaft ist das schon krass.“ Trotzdem ist Riechel froh, dass es endlich losgeht. „Wir wissen zwar noch nicht wo wir stehen, sind aber heiß“. Erster Auftritt ist das Gastspiel beim SV Mochenwangen, wo Trainer Taner Ata um ein weiteres Jahr verlängert hat.

„Die zwei Punkte die wir gegen Weingarten liegenlassen haben, tun schon weh“, gibt Trainer Samir Ibisevic von der SGM Unterzeil/Seibranz zu. „Wir waren überlegen, aber wir machen das zweite Tor nicht“, ärgert sich Ibisevic, „dann leisten wir uns einen Ballverlust, der zum Ausgleich führte.“ Die SGM gastiert nun beim zu Hause noch ungeschlagenen Spitzenreiter SV Vogt. „Wir sind zurzeit zwar eine Wundertüte, werden in Vogt aber nicht die weiße Flagge hissen“, sagt Ibisevic.

SV Oberzell hadert mit Fehlentscheidung - aber auch mit der eigenen Leistung

Die Niederlage gegen die TSG Ailingen war für den SV Oberzell bereits die dritte Heimniederlage der laufenden Runde. Trainer Daniel Hörtkorn trauert immer noch dem nicht gegebenen Strafstoß gegen Nikolas Deutelmoser nach. „Wenn zwei Spitzenteams aufeinandertreffen, können solche Fehlentscheidungen spielentscheidend sein. Bekommen wir den Strafstoß, läuft dieses Spiel in eine andere Richtung“, ist sich Hörtkorn sicher. „Wir hatten das Glück nicht auf unserer Seite, das muss man so annehmen.“ Es gäbe noch genug Spiele, „aber natürlich sind wir jetzt in der Pflicht.“ Nicht jeder habe sein Leistungsvermögen abgerufen, Hörtkörn „möchte aber niemanden an den Pranger stellen.“ Bei der SG Baienfurt gilt aber nur eine Devise: „Das Spiel müssen wir gewinnen.“

Mit dem Erfolg hat die TSG Ailingen den Anschluss ans Führungsduo wieder hergestellt. „Wir haben sechs Spiele gebraucht, um da wieder ranzukommen“, rechnet TSG-Trainer Daniel Di Leo vor, „wir waren nicht konstant genug in der Hinrunde.“ Die Ailinger haben einiges aufgearbeitet und wollen jetzt oben dranbleiben. Zum Derby kommt am Wochenende der VfL Brochenzell, der zusammen mit dem Spitzenreiter die beste Defensive der Liga stellt (17 Gegentore).

Was die Spitze angeht, da machen wir uns absolut keinen Druck. Philipp Meißner

Roman Hofgärtner, Trainer vom FC Leutkirch, will die Siege gegen Mochenwangen und Kehlen nicht überbewerten. „Es waren zwei formschwache Teams“, sagt Hofgärtner, „dazu haben wir zwei ordentliche Spiele abgeliefert.“ Beim Vierten TSV Eschach erwartet den FC ein ganz anderes Spiel, offen ist noch, ob auf Rasen opder Kunstrasen gespielt wird. „Top-Vier ist schon unser Anspruch“, sagt Eschachs Trainer Philipp Meißner, „was die Spitze angeht, da machen wir uns absolut keinen Druck.“ Personell kann Meißner gegen den FC aus dem Vollen schöpfen.

Trainer Alex Odemer vom SV Maierhöfen-Grünenbach war voll des Lobes nach dem Auftaktsieg gegen Mochenwangen. „Gute Vorbereitung, gutes Spiel, ich bin vollauf zufrieden.“ Trainiert und gespielt haben die Allgäuer seit Anfang November nur auf Kunstrasen, das wird beim Tabellennachbar TSV Meckenbeuren anders sein. „Ein unbequemer Gegner auf Rasen“, meint Odemer, „der kompakt steht und eine gute Offensive hat.“ Laut TSV-Trainer Steve Reger bringt der Blick auf die Tabelle im Moment gar nichts. „Die hinter uns haben noch viele Nachholspiele, von einem sicheren Mittelfeldplatz kann keine also Rede sein“, sagt Reger „und ob am Ende wirklich nur vier absteigen ist auch nicht sicher.“

Bezirksliga Bodensee, Nachholspiel vom 20. Spieltag:

SV Weingarten – SG Argental 1:2 (1:1). – Tore: 1:0 Noah-Raphael Riel (3.), 1:1 Justin Schmid (18.), 1:2 Felix Brugger (71.) – Bes. Vorkommnis: SV-Keeper Sebastian Segbers hält Foulelfmeter von Marius Späth (90.) – Schiedsrichter: Armin Erz.