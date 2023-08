Ravensburg

In Bayern: Deutschlandticket für 29 Euro

Ravensburg

Wer in Bayern wohnt oder arbeitet und noch andere Vorraussetzungen erfüllt, kann das Deutschlandticket für 29 Euro erhalten – und über bodo bestellen. (Foto: bodo )

Unter dem Namen „Bayerisches Ermäßigungsticket“ bietet der Freistaat das Deutschlandticket zum Monatspreis von 29 Euro an. Wer in Bayern in Ausbildung ist, studiert, Freiwilligendienst leistet oder Beamtenanwärter ist, kann es erhalten.

Veröffentlicht: 08.08.2023, 11:20 Von: sz