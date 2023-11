Im Ravensburger Seelhaus öffnet ein Pop-up-Store

Den Pop-up-Store „Green Outlet“ im Seelhaus gibt’s nur eine Woche lang ‐ Start ist am verkaufsoffenen Sonntag, 12. November. Von Montag bis Freitag ist dann jeweils von 13 bis 18 Uhr und am Samstag nochmal von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Sieben Tage lang beleben drei Geschäftsleute aus der Ravensburger Innenstadt das momentan leerstehende Gebäude in der Bachstraße.

Im September hatte Hallhuber dichtgemacht. Das brachte die drei Geschäftsleute offenbar auf die Idee mit dem Pop-up-Store: Ilona Turner vom Geschäft „Cheeky Monkey & Friends“ für neue und gebrauchte Kinderkleidung in der Marktstraße, Lisa Frank vom Laden für ökologisch hergestellte und fair gehandelte Mode „Firle & Franz“ und Atakan Celik von „Hamamaniac“ in der Eisenbahnstraße, der Hamamtücher und andere Textilien aus türkischer Herstellung verkauft.

Möglichkeit, um auf sich aufmerksam zu machen

Lisa Frank sagt, man wolle dort Einzelstücke und Teile aus den vergangenen Saisons zu reduzierten Preisen verkaufen. Auch weitere Anbieter aus der Fairtrade- und Öko-Szene erhielten dort im Lauf der Woche eine Plattform. Die Macher glauben: „Pop-Up Stores sind eine beliebte Möglichkeit leerstehende Ladenflächen für kurze Zeit zu bespielen und um auf sich aufmerksam zu machen.“

Auch Eigentümer Marcus Thommel findet die Idee gut. Weil ihm der Ravensburger Einzelhandel am Herzen liege, wie er sagt, stellt er die Fläche im Seelhaus kostenlos zur Verfügung. Frank, Turner und Celik könnten dort außerdem die von Hallhuber zurückgelassenen Kleiderständer und sonstiges Mobiliar nutzen.