Im Ravensburger Konzerthaus leuchten die Klassik–Sterne

Mit stürmischem Applaus haben die Zuhörer im ausverkauften Ravensburger Konzerthaus am Dienstagabend die „Neue Philharmonie“ am Ende des Konzerts „Schwäbische.Klassik.Sterne“ gefeiert.

Orchester vereint 43 Musiker aus 20 Nationen

Ungewöhnlich ist die Geschichte des Orchesters, ungewöhnlich ist, dass am Abend gleich zwei Dirigenten am Pult stehen: Sowohl der deutsch–russische Dirigent und Pianist Andreas Schulz, künstlerischer Leiter und Geschäftsführer des Orchesters, als auch sein Dirigier-„Schüler“ Lutz Schumacher, Geschäftsführer der SV Gruppe.

Zusammen haben sie zuerst in Mecklenburg–Vorpommern die Konzertreihe initiiert und die „Neue Philharmonie“ gegründet. Ein Orchester mit jungen Musikern, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben und hier Erfahrungen für eine erfolgreiche Bewerbung sammeln können — 43 Musiker aus 20 Nationen waren nach Ravensburg gekommen.

Leger–charmante Moderation gehört zum Konzept

Von der Grundidee her soll das Orchester vor allem in kleineren und mittleren Städten spielen, wo die Menschen sonst kaum Zugang zu Klassik–Konzerten live haben und hier ganz neue Hörerfahrungen erleben dürfen. Was in Mecklenburg–Vorpommern begann und sich in Brandenburg fortsetzte, hat sich mit Lutz Schumachers Einstieg bei Schwäbisch Media auch auf den oberschwäbischen Raum ausgedehnt, wo die „Neue Philharmonie“ bei der aktuellen Staffel an fünf Spielorten zwischen Bad Waldsee und Lindau auftritt. Das Ravensburger Konzerthaus war als Spielstätte das erste Mal dabei.

Mit Blick auf weniger geübte Konzertbesucher werden die Konzerte grundsätzlich moderiert, eine Aufgabe, die Lutz Schumacher auf leger–charmante Weise übernahm. So durfte man gespannt sein auf das Meeresrauschen und Möwengeschrei in Felix Mendelssohn Bartholdys sinfonischer Dichtung „Die Hebriden“ op. 26, in welcher der Komponist Eindrücke einer Reise durch Schottland in musikalische Bilder übertragen hat.

Lutz Schumacher lässt Mozarts Sinfonie strahlen

Mit lebhaftem Dirigat ließ Lutz Schumacher die Bilder im Kopf entstehen. Lieblich singende Streicher schufen eine Idylle, Bläser setzten je eigene Tupfer, mächtig ließ das Tutti die Maschinerie eines Dampfers stampfen. Stürmisch zog ein Wetter vorüber, nach großem Aufruhr ebbte die Musik ab.

Auf den Frühromantiker Mendelssohn folgte mit Mozart die Wiener Klassik. Festlich strahlen ließ Lutz Schumacher Mozarts Sinfonie Nr. 41 C–Dur, die „Jupiter–Sinfonie“. Ein geschmeidiges Miteinander von Streichern und Bläsern prägte das Andante, anmutig und beschwingt kam die höfische Welt im Menuetto herüber. In immer neuen Crescendi schwang sich der Schlusssatz zu majestätischem Glanz empor und eilte stürmisch zum Finale.

Bei Beethoven–Sinfonie herrscht knisternde Spannung

Das eigentliche Ereignis des Konzerts war die siebte Sinfonie von Beethoven, nun unter dem inspirierten Dirigat des künstlerischen Leiters Andreas Schulz. Von Anfang an herrschte knisternde, bebende Spannung. Schulz‘ Augen waren überall, Augen, Hände und Arme spielten zusammen, um das Orchester in Balance zu halten und mit präzisen Impulsen im sensiblen Klanggeflecht leidenschaftliches Spiel zu entfachen. Schön ausgemalt war die Lyrik im feinen Zusammenspiel von Bläsern und Streichern. Magisch–wehmütig klang der ernste Trauermarsch, ehe tröstliche Verheißung aufblühte und in einen mitreißenden Appell mündete. Als hätte das Orchester alle Kraft für die Beethoven–Sinfonie gespart, loderte im Schlusssatz in ekstatischen Steigerungen stürmische Leidenschaft.

Stürmisch dankten die Zuhörer für die spannende, farbige Interpretation.