„Im allgemeinen Verunsicherungsraum etwas Beständigkeit bieten“ ‐ das ist der Anspruch von Peter Frey und seiner Familie, wenn sich im November wieder der Vorhang für „19 Uhr Ittenbeuren“ hebt. An sieben Abenden gibt es dann Literatur, Kabarett und Musik im Kulturgut. Zum zwölften Mal bereits wird Nervennahrung für lange Herbst- und Winterabende bei Begegnungen mit alten Bekannten und neuen Gesichtern serviert.

„Bescht of Bretzel 2.0“ macht am Dienstag, 21. November, den Auftakt. Günther Bretzel liefert „allerfeinste Feinkost schwäbischen Musikkabaretts“, wie es der Flyer verspricht. Fein ist auch die Selbstironie der vier Herren von der „Pflegestufe Null“. „Die Quadratur des Greises 2.0“ heißt das aktualisierte Programm der selbst ernannten Profirentner, die am Tag darauf „oberschwäbische Weltmusik“ liefern. Und noch einmal neu Aufgelegtes: „Mi frogt jo koiner“, klagt wieder Ingrid Koch, ebenfalls unter der Überschrift „2.0“. Stimmt aber gar nicht. Die spitzzüngige und komische Beobachterin des schwäbischen Alltags ist jedes Jahr überaus gefragt. Am Donnerstag, 23. November, wird sie musikalisch begleitet von Martin Giebel.

Corinna Freudig ist neu dabei

Wem es dann in der allgemeinen Verunsicherung und Herbst-Tristesse immer noch nicht besser geht, der darf sich über stimmungsaufhellendes Kabarett mit und von Corinna Freudig freuen. „Das Universum lebt!“, behauptet sie am Freitag, 24. November. Corinna Freudig ist erstmals im Kulturgut dabei.

(Foto: Corinna Freudig glaubt an Leben im Universum. )

Matthias Grewe und Christoph Stehle singen zusammen im Chor, bei Peter Frey präsentieren sie als „Grewe & Stehle“ „erlesene Musik“. Am Mittwoch, 29. September, fragen sie beispielsweise Beethoven, ob Taubheit und die falschen Frauen zu guter Musik führen oder ob ein Leben mit Wagner grundsätzlich erstrebenswert ist.

Leckeres aus Küche und Keller

Gute Tradition in Ittenbeuren ist der Lesefutterabend: Persönlichkeiten aus Stadt und Region lesen aus ihren Lieblingsbüchern. Dazu gibt es wieder Leckeres aus Küche und Keller der Freys. Am Donnerstag, 30. November, sind dabei: Thea Thomiczek, Martin Oswald, Lena Müssigmann und Dirk Bastin.

Großes Finale dann wieder mit Peter Frey selbst: „Schöne Bescherung! Und andere Dramen zur Vorweihnachtszeit“ präsentiert der Hausherr am Sonntag, 3. Dezember. Es gilt die durchaus angebrachte Warnung: „Kann Spuren von Politik enthalten.“