Im Kreis Ravensburg fällt weniger Müll an als anderswo

Wenn die Müllabfuhr da war, ist unser Abfall verschwunden — aber bevor er zum Beispiel verbrannt wird, kommt er auf die Waage. Eine jährliche Statistik zeigt, wie viel Müll eingesammelt wird. Dabei schneidet der Landkreis Ravensburg besonders gut ab: Pro Kopf wird weniger Haus– und Sperrmüll erzeugt als in den meisten anderen Landkreisen in Baden–Württemberg.

100 Kilo Müll pro Kopf und Jahr

Der durchschnittliche Baden–Württemberger hat nach Angaben des Statistischen Landesamtes im Jahr 2022 rund 134 Kilo Haus– und Sperrmüll entsorgt. Im Kreis Ravensburg war es deutlich weniger: Rund 100 Kilo Haus– und Sperrmüll hat ein Kreisbewohner im Schnitt produziert. Noch weniger Müll fällt nur in den Landkreisen Tübingen (92), Rastatt (91), Freudenstadt (75) und Calw (67) an.

Allerdings weist das Statistische Landesamt darauf hin, dass durch regionale Unterschiede in der Organisation der kommunalen Abfallentsorgung keine vollkommene Vergleichbarkeit von Daten gegeben sei.

Private Wertstoffhöfe nehmen viel Abfall an

In die Statistik fließt auch nur der Abfall ein, der in der kommunalen Sammlung gelandet ist. Und das könnte auch schon ein Teil der Erklärung für die geringen Mengen im Kreis Ravensburg sein, wie der Betreiber von vier privaten Wertstoffhöfen im Landkreis, Armin Bausch, sagt. Denn Müll, der zu solchen privaten Wertstoffhöfen gebracht wird, taucht in der kommunalen Statistik nicht auf.

Wir haben im Kreis Ravensburg ein umfassendes Wertstoffhofsystem, sagt Bausch.

Wer die Möglichkeit nutze, dort abzugeben, was er loswerden will, reduziere damit ja seinen Haus– und Sperrmüll. Und gerade beim Sperrmüll warteten viele Kreisbewohner nicht auf den Abholtermin, den sie über die Sperrmüllkarte des Landkreises vereinbaren können. Viel wahrscheinlicher bringen sie am Tag der Haushaltsauflösung oder einer sonstigen Entrümpelungsaktion ihre Abfälle direkt zu einem Wertstoffhof. Wird dieser privat betrieben, fällt die Menge aus der Statistik heraus.

Menschen im Kreis sind wohl auch gute Mülltrenner

Und wahrscheinlich, mutmaßt Bausch, seien die Menschen im Kreis Ravensburg gute Mülltrenner. Mit inzwischen drei oder vier Tonnen, die jeder Haushalt für die unterschiedlichen Wertstoffe hat, lassen sich die Abfallarten auch einfach sortieren. Seit Januar 2022 wird im Kreis Ravensburg nämlich auch der Plastikmüll, sogenannte Leichtverpackungen, in einer gelben Tonne bei den Haushalten abgeholt und muss nicht mehr zu Abholstellen gebracht werden.

Bausch hat außerdem die Erfahrung gemacht, dass während der Corona–Pandemie viele Keller und Dachböden ausgemistet wurden. „In den ersten zwei Monaten war es eine Katastrophe, was bei uns alles ankam. Die Frequenz war enorm“, erinnert sich Bausch. Das zeigt sich auch an der Abfallstatistik.

Vor–Corona–Niveau ist noch nicht wieder erreicht

In den Jahren 2020 und 2021 war die Sperr– und Hausmüllmenge mit 100 und 109 Kilogramm deutlich höher als davor (2019: 95 Kilogramm) — vielleicht nicht nur wegen des Ausmistens, sondern auch ,weil die Menschen sich mehr zuhause aufhielten. Das Vor–Corona–Niveau ist somit auch jetzt noch nicht wieder erreicht.

Im langfristigen Vergleich sieht man allerdings, dass sich die Müllmengen reduziert haben, die vom Landkreis eingesammelt werden. 1987 ist das erste Jahr, für das das Statistische Landesamt die Müllmenge erfasst hat. Damals fielen mehr als doppelt so viel Haus– und Sperrmüll an, nämlich 210 Kilo pro Kopf. Im landesweiten Durchschnitt waren es damals sogar 297 Kilo.