Ravensburg

Im Endspurt will Ravensburg gegen Burgau punkten

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Der junge Verteidiger Philipp Wirz ist eine feste Größe im Spiel des EV Ravensburg. (Foto: Sandra Hofmann/EVR )

In der Eishockey-Landesliga Bayern geht es für den EVR um die Play-off-Teilnahme. Eine Ultragruppe darf am Sonntag nicht in die CHG-Arena.